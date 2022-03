Nuova Patente Nautica FAQ. Tutto quello che devi sapere oggi

Segnatevi in rosso questa data, signori: 13 maggio 2022. Perché, finalmente, entreranno in vigore le modalità d’esame per la nuova patente nautica. Contattando scuole nautiche ed esperti del settore abbiamo stilato questa serie di “FAQ” per sviscerare tutto quello che vi serve sapere se avete intenzione di conseguire l’abilitazione al comando di unità da diporto.

Nuova Patente Nautica, tutto quello che devi sapere

Voglio prendere la patente nautica. A chi mi devo rivolgere?

Con la nuova legge, salvo modifiche future, gli unici enti a certificare la preparazione per l’ammissione agli esami sono le scuole nautiche autorizzate.

Posso prepararmi da privatista presso la LNI o altri centri?

La preparazione personale può avvenire presso centri esterni o privatamente, ma per poter accedere all’esame occorrerà – a meno che non cambi qualcosa – passare per una scuola nautica, l’unica abilitata alla certificazione di cinque ore di pratica di manovra effettivamente svolta e propedeutiche all’esame teorico e pratico. La certificazione firmata dal legale rappresentante della scuola nautica, andrà consegnata alla commissione (dal candidato o dalla sua scuola nautica) il giorno dell’esame teorico.

Le modalità d’esame teorico cambieranno a seconda della Regione o Provincia?

No, dal 13 maggio 2022 avremo un esame unico, con quesiti ministeriali sia per la patente nautica entro 12 miglia che per quella senza alcun limite dalla costa, un esame oggettivo e chiaro per tutti.

Come faccio a prepararmi al quiz?

La buona notizia è che non dovrete più acquistare libri e manuali. Sul sito del MIT (a questo link) si trovano facilmente tutte le domande con le relative soluzioni.

Dove avverrà l’esame teorico?

Presso la più vicina sede della Motorizzazione (solo per patente nautica entro 12 miglia dalla costa) o presso le Capitanerie di porto (sia per patente nautica entro 12 miglia sia per patente nautica senza alcun limite dalla costa). Questo dipenderà dalle disponibilità di date e del personale.

C’è una prova orale?

No. Questo per evitare disuguaglianze e garantire l’oggettività dell’esame teorico.

Come sono state aggiornate le domande dei quiz?

I quiz sono stati aggiornati e resi al passo coi tempi e più pratici. Non ci sono più elementi di navigazione mercantile, la nomenclatura delle singole componenti degli scafi in legno, i segnali per la comunicazione “fra navi” con bandiere, i quesiti su metacentro, baricentro, spostamento del “carico” e gli elementi di fisica navale. Le domande sulle parti dei motori vengono limitate al funzionamento generale e alle piccole avarie che possono prevedere un intervento non specialistico, oltre a tenere conto delle novità tecnologiche come le trasmissioni (IPS, Pod ecc.) e i nuovi motori fuoribordo.

La sezione “meteorologia e maree” è stata focalizzata sugli elementi effettivamente utilizzabili dal diportista durante la navigazione. Ci sono nuove domande, supportate da immagini grafiche, sulle operazioni di ormeggio e disormeggio, un’intera nuova sezione sulle manovre, quesiti sulle dotazioni di sicurezza non obbligatorie ma consigliate e sulla tutela dell’ambiente e la navigazione nelle Aree marine protette. Nella sezione “Vela” sono stati cancellati i quiz inerenti le derive e le attrezzature desuete e introdotti quesiti sulle vele diventate di uso comune sulle imbarcazioni da crociera e domande dedicate alla navigazione con cattivo tempo.

Come avviene l’esame teorico?

Il nuovo esame prevede, per tutti i tipi di patente nautica di categoria A, sia per il conseguimento della entro dodici miglia sia per l’abilitazione a senza alcun limite dalla costa:

– il quiz base, composto da un database nazionale di 1472 domande, del quale cui vengono somministrati 20 quesiti a risposta multipla, in cui soltanto una delle 3 alternative di risposte proposte è corretta. Sono permessi soltanto 4 errori, al quinto errore si viene respinti – tempo massimo concesso 30 minuti;

– il quiz vela, composto da un data base di 252 quesiti, di cui vengono somministrate n° 5 domande a risposta singola, vero o falso, è permesso soltanto un errore, al secondo errore si è respinti – tempo massimo concesso 15 minuti.

Il quiz vela, ovviamente, non verrà somministrato a chi decide di conseguire l’abilitazione limitata alle sole unità a motore.

C’è un quiz preliminare di carteggio da sostenere?

Propedeutico alla fase a quiz di cui sopra, è previsto:

– per patente nautica entro 12 miglia dalla costa, un esercizio su elementi base di carteggio nautico, 5 quesiti in cui si può errare una sola risposta, alla seconda si è espulsi dall’esame e non si accede alla fase a quiz – tempo concesso 20 minuti;

– per patente nautica senza alcun limite dalla costa, prova di carteggio nautico composta da 4 esercizi in cui se ne può sbagliare soltanto uno, al secondo esercizio errato si è respinti e non si accede alla fase a quiz – tempo concesso 60 minuti.

In queste prove, per garantire l’equità, sono state codificate delle tolleranze ai margini di errore.

Cosa succede se mi bocciano alla prova di carteggio propedeutica o al quiz vela?

C’è la possibilità di conseguire comunque l’abilitazione inferiore. Qualora il candidato respinto a una prova d’esame patente nautica, decida di avvalersi dell’abilitazione inferiore (ad esempio se respinto alla senza limiti decide di svolgere l’esame per la entro 12 miglia, oppure respinto al quiz vela decide di conseguire la patente nautica limitata alle sole unità a motore,) e qualora venga nuovamente respinto alla prova inferiore nella stessa seduta d’esame, il successivo tentativo (dopo 30 giorni) verrà effettuato con esame patente nautica per l’abilitazione richiesta nell’originaria istanza d’esame presentata all’ufficio.

Ho passato l’esame teorico. Posso sostenere l’esame pratico lo stesso giorno?

L’esame teorico e l’esame pratico sono svolti con commissioni distinte, quindi in giornate diverse; tuttavia, se a livello periferico ci fossero esigenze oggettive, gli uffici coinvolti potranno adottare misure alternative.

Dove avviene l’esame pratico?

Per patente nautica entro 12 miglia dalla costa, in mare, nei laghi, solo per abilitazione motore anche nei fiumi. Per patente nautica senza alcun limite dalla costa, in mare.

Chi mi fa l’esame?

Per la patente per la navigazione a motore, saranno presenti un istruttore, scelto dall’elenco delle Città Metropolitane e un esaminatore scelto dalla Motorizzazione o dalla Capitaneria.

Per la patente con “l’estensione” vela, l’esaminatore sarà viene supportato dal cosiddetto esperto velista formato da un CIN (Centro di Istruzione Nautica, come la LNI o la FIV): superando l’esame pratico della vela, avrete in automatico anche l’abilitazione alla conduzione a motore.

Se vengo bocciato alla pratica, devo rifare la teoria?

No. Circa il riporto della teoria, qualora il candidato venga respinto per due volte alla prova pratica, entro 30 gg deve ripresentare una nuova istanza d’esame per poter mantenere valida la prova scritta superata con la precedente istanza d’esame.

Quanto mi costa prendere la patente nautica?

I costi fissi, relativi a tasse e bolli, sono di 106,23 euro. A questo va aggiunto il costo della visita medica, che presso le ASL o le scuole nautiche autorizzate, viene circa 70 euro. Un buon corso presso una scuola nautica, invece, ha un prezzo medio dai 1.000 ai 1.500 euro. Quindi a seconda di dove deciderete di prendere la patente nautica, avrete un costo da sostenere compreso tra 1.200 ai 1.700 euro. Caro? Non troppo. Per prendere la patente di guida per l’auto, i prezzi si aggirano intorno ai 1.000 euro.

