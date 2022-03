Previsioni on demand. Con questo abbonamento sai sempre che tempo fa!

Esistono ormai tanti servizi che siamo abituati a fruire ogni giorno e che sottoscriviamo con la formula “in abbonamento”. Dalla telefonia alla televisione satellitare, passando per food delivery, servizi video e musicali o app che permettono di leggere riviste e libri. Sapete che potete abbonarvi anche alle previsioni meteo per avere dati certi ed elaborati da professionisti?

Previsioni in abbonamento, come Netflix

Il servizio messo a disposizione da Meteomed consente di avere previsioni affidabili e complete, offrendo inoltre la possibilità di personalizzare su misura il proprio abbonamento. Funziona tutto in abbonamento, come le piattaforme video Netflix, Prime Video o Disney Plus. Potete scegliere la durata del vostro abbonamento, da 3 giorni fino ad un anno: più è lungo l’abbonamento più, in proporzione, scende il prezzo del servizio. Sottoscrivendo un abbonamento annuale Top andrete a pagare, in proporzione, una somma unitaria per singolo mese inferiore a quanto si spende per un abbonamento mensile Basic.

Quali sono gli abbonamenti disponibili e in cosa si differenziano?

Il prodotto Entry Level di Meteomed è già piuttosto completo, comprende infatti il servizio bollettini e warnings con notifiche SMS ed Email, bollettino telefonico automatico e le tavole sinottiche per porti e settori. Potete ad esempio impostare porti e settori geografici di riferimento e ricevere con tempestività un alert, SMS o Email, quando le condizioni meteo-marine supereranno i valori di riferimento da voi impostati. La formula Premium consente agli abbonati di consultare anche le cartografie di tutto il Mediterraneo e sblocca la funzione “meteorotte”. Il servizio permette di tracciare una o più rotte di navigazione e monitorare il meteo lungo il percorso. Infine c’è la formula completa, l’abbonamento Top che mette un meteorologo professionista a disposizione degli abbonati. I professionisti della sala operativa di Meteomed sono disponibili 7 giorni su 7 per condurre briefing o approfondimenti e rispondere ad ogni richiesta.

Vuoi sottoscrivere un abbonamento? Qui trovi tutti i dettagli

Regala (o regalati) un anno di previsioni visitando lo stand di Meteomed alla Milano Yachting Week. Nello stand digitale trovi tutti i dettagli sugli abbonamenti di Meteomed e puoi contattarli per informazioni riempiendo il form mail.