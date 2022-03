Tre Golfi Sailing Week: una festa della vela da non perdere!

Volete navigare in uno dei posti più belli del mondo? E allora iscrivetevi alla Tre Golfi Sailing Week, l’evento più atteso dell’anno che comprende regate long distance e prove costiere tra le splendide isole del Golfo di Napoli. Appuntamento dal 14 al 21 maggio.

Torna in primavera dal 14 al 21 maggio la storica kermesse di regate Tre Golfi Sailing Week, uno degli eventi più apprezzati e affollati del calendario agonistico italiano che attira da sempre il meglio della vela internazionale. Sapete perché? Prima di tutto per lo scenario: navigare tra la costiera amalfitana, le isole campane e i Golfi di Napoli, Gaeta e Salerno è sempre un’esperienza affascinante. Luoghi unici al mondo e meta turistica internazionale con la più alta densità di ristoranti stellati e un’enorme ricettività alberghiera.

L’altro grande punto di forza della Tre Golfi Sailing Week è il programma davvero ricco che include ben quattro eventi di altissimo profilo. Si parte con la storica Regata dei Tre Golfi che quest’anno compie 67 anni ed è aperta anche agli yachts d’epoca e a quelli con due persone d’equipaggio. L’evento, valido per il Campionato Italiano Offshore 2022, parte sabato 14 maggio dalla rada di Santa Lucia sotto le mura di Castel dell’Ovo a Napoli e si snoda sul classico percorso di 150 miglia: Procida, Ventotene, Ponza, scogli de Li Galli (di fronte Positano) e arrivo a Capri, per poi rientrare a Sorrento. Le iscrizioni si chiudono il 30 marzo, quindi meglio affrettarsi.

In acqua ci sono tutti: Orc, Maxi e barche d’epoca

Altra chicca della Tre Golfi Sailing Week è il Maxi European Championship, una prima assoluta visto che il titolo non è mai stato messo in palio. La competizione, aperta ai Mini Maxi (lunghi tra 18,29 e 24,08 metri) e ai Maxi più grandi (da 24,09 a 30,50 metri), utilizzerà come rating system il regolamento IRC e si compone di una regata d’altura che coincide con il percorso della Regata dei Tre Golfi, più quattro giorni di regate inshore, queste ultime parte dell’IMA Mediterranean Inshore Challenge.

Infine c’è il Campionato del Mediterraneo Orc, un classico della vela d’altura internazionale che torna a distanza di 16 anni dall’ultima edizione, corsa nel 2006. Il campionato inizia con una long distance race di circa 150 miglia, sullo stesso percorso della classica Regata dei Tre Golfi con partenza da Napoli sabato 14 maggio e prosegue con tre giorni di regate sulle boe da giovedì 19 a sabato 21 maggio nello specchio di mare fra Capri e Sorrento. Queste ultime sono valide anche per il Campionato Nazionale del Tirreno e selezione per il Campionato Italiano ORC.

Ad oggi gli equipaggi iscritti alla Tre Golfi Sailing Week raggiungono già il numero di 120 di cui 116 corrono la prova lunga, 28 sono i Maxi partecipanti all’Europeo e 40 le barche della classe ORC. Mancano ancora oltre due mesi alla partenza. Volete esserci anche voi?

Tre Golfi Sailing Week: iscrizioni facili, regate e scenari da favola

La Tre Golfi Sailing Week è una delle competizioni più apprezzate e affollate del calendario agonistico italiano e attira da sempre il meglio della vela internazionale. È organizzata dal 14 al 21 maggio a Sorrento dal Circolo Remo e Vela Italia, in collaborazione con lo Yacht Club Italiano, il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, IMA, ORC, UVAI, AIVE, e sotto l’egida della FIV. La Tre Golfi Sailing Week racchiude quattro eventi di altissimo profilo: la 67a Regata dei Tre Golfi, il primo Campionato Europeo Maxi, il Campionato del Mediterraneo Orc e il Campionato Nazionale del Tirreno. I Maxi yacht vengono ospitati al molo principale dell’incantevole Marina Piccola di Sorrento, mentre gli ORC saranno al porticciolo del pittoresco borgo di Piano di Sorrento: due cornici indimenticabili anche per gli eventi sociali che accoglieranno gli equipaggi.

Al fine di agevolare i partecipanti alla Tre Golfi Sailing Week le iscrizioni e la documentazione sono reperibili esclusivamente online sul sito www.tregolfisailingweek.com, mentre la segreteria organizzativa dell’evento è a disposizione degli equipaggi anche per aiutarli nella ricerca della migliore sistemazione logistica. Basta mandare un’email all’indirizzo info@tregolfisailingweek.com.

