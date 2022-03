Eberspächer inaugura il nuovo sito dedicato alla Divisione Climate Control

Una finestra sul mondo Eberspächer: da qui consumatori e partner possono vedere tutto quello che la società sviluppa e propone sul mercato. Il sito web è il modo più rapido ed efficiente per essere sempre informati su prodotti, soluzioni e tecnologie per la gestione termica professionale di veicoli di ogni genere.

Per offrire informazioni sempre più puntuali, e soprattutto fruibili, Eberspächer ha completamente rivisto la sua presenza sul web: accanto al sito Corporate, che raccoglie tutti i prodotti e la comunicazione del Gruppo, da pochi giorni è online un sito specifico relativo alla Divisione Climate Control, raggiungibile all’indirizzo https://www.eberspaecher-climate.com/.

L’impostazione, più chiara e funzionale che in passato, è ottimizzata anche per l’utilizzo con lo strumento oggi preferito dagli utenti: lo smartphone. Anche per questo il nuovo sito web è studiato in ogni dettaglio anche dal punto di vista grafico e del carattere utilizzato, scelto per facilitare la lettura anche sugli schermi di piccole dimensioni.

La nuova comunicazione è interamente orientata sugli “special markets”, il variegato mercato di riferimento delle filiali Eberspächer composto da consumatori, distributori, installatori, allestitori e produttori di veicoli speciali di ogni tipo.

Per questo, accanto alla voce “Mercati Speciali” a cui va il compito di riassumere in un’unica pagina la missione e i valori aggiunti offerti da Eberspächer, la home page propone una sezione “Applicazioni” organizzata per segmenti: una lunga lista di tipologie di veicolo che spazia dalle macchine agricole ai veicoli di emergenza e dalla nautica al camper, che sottolinea in modo inequivocabile l’attitudine dell’azienda alla specializzazione e alla personalizzazione. Ciascuna tipologia di cliente, dall’OEM al consumatore, vi può trovare la soluzione di climatizzazione e gestione termica più adatta alla propria tipologia di veicolo. A questo si aggiunge la possibilità di valutare con Eberspächer la progettazione e realizzazione di prodotti personalizzati in base alle proprie esigenze.

Completano il sito una sezione dedicata ai prodotti, che offre una differente visuale sull’ampio portafoglio Eberspächer dedicato alla climatizzazione, e un menu Media Center, che oltre a video esplicativi permette di scaricare brochure, schede tecniche, manuali di istruzioni e dichiarazioni di conformità UE.

La rinnovata finestra sul mondo Eberspächer, già tradotta nella versione standard in ventisette lingue e raggiungibile online anche al tradizionale indirizzo www.eberspaecher.it, si inserisce perfettamente nella strategia globale “Driving the mobility of tomorrow” della società, che si è ritagliata un ruolo fondamentale nel futuro della mobilità. A breve, ogni filiale inizierà ad arricchirla con i propri contenuti locali, con tutta la flessibilità e l’attenzione al mercato e alla personalizzazione che costituisce in tutto il mondo il punto di forza delle filiali Eberspächer.

Chi è Eberspächer:

Con circa 10.000 dipendenti in 80 sedi in tutto il mondo, il Gruppo Eberspächer è uno dei principali sviluppatori e fornitori di sistemi per il settore automobilistico. L’azienda, con sede a Esslingen am Neckar, è sinonimo di soluzioni innovative per il trattamento dei gas di scarico, l’elettronica automobilistica e la gestione termica per un’ampia gamma di tipi di veicoli. I componenti e i sistemi Eberspächer offrono più comfort, maggiore sicurezza e un ambiente più pulito in strada e fuori. Nel 2020, il Gruppo ha generato entrate per oltre 4,9 miliardi di euro.