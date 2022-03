Caro gasolio? Dieci consigli per consumare meno quando navighi a motore

I prezzi dei carburanti sono in vertiginosa salita, e non scenderanno per l’inizio della stagione. Un pieno di gasolio (o benzina per chi ha il fuoribordo) diventa dunque un carico prezioso, che va gestito con attenzione. La parola d’ordine per non sprecare nemmeno una goccia di combustibile e’ ridurne i consumi.

Ecco 10 semplici consigli per consumare meno in barca

Navigate più lenti. Per esempio su una barca di 10m a 5 nodi si consuma quasi la metà rispetto ai 6,5 nodi: la propulsione è la fonte di maggior consumo. Studiate la rotta più breve e le mappe della corrente, evitate di navigare a motore controvento, controcorrente o con mare formato. Consultate il manuale del motore e il grafico dei consumi, per capire a quanti giri del motore inizia a consumare molto di più a discapito di poca potenza aggiuntiva erogata. Considerate anche l’areodinamica della barca, chiudete tendalino e spraytop specie quando risalite il vento. In porto, sfruttate nelle manovre il momento della barca, anticipando la messa in folle e arrivando lenti, invece di arrivare in velocità e poi dare tutta manetta indietro per fermarvi. Non usate il motore per ricaricare le batterie, meglio dotarsi di un pannello solare o un generatore eolico. Meccanica in ordine: la pulizia degli iniettori, la perfetta lubrificazione, la buona efficienza dell’alternatore, la pulizia dei filtri aria, aiutano a ridurre i consumi. Tenete pulita la carena, le appendici e l’elica, togliete i pesi a bordo inutili, come se andaste in regata. Non rimorchiate il tender, meglio tenerlo a bordo dove possibile, o per uscite breve optare per un SUP Tenete traccia dei consumi e dei rifornimenti, annotando di preciso le ore motore e le miglia percorse e la velocita (gli strumenti collegati al gps aiutano in questo!), dei prezzi dei carburanti, e dotatevi di tanica per correre al distributore non appena i prezzi scendono lievemente.

E infine, il consiglio migliore per risparmiare carburante a bordo: spegnete il motore e andate a vela il piu’ possibile!

