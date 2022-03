BARCHE USATE Vendono cinque barche mito da 11,28 a 15,08 m

Continuiamo ad andare alla scoperta delle occasioni migliori di barche usate sul nostro mercatino degli annunci. Qui potete vendere e comprare barche usate, accessori, posti barca, trovare l’idea giusta per le vostre vacanze e persino cercare e offrire lavoro! Oggi abbiamo scovato per voi cinque barche usate “fuori dagli schemi” da 6,10 a 9,60 metri, quindi natanti che non prevedono l’immatricolazione! Ve le presentiamo in ordine crescente di lunghezza. Un usato sicuro: garantisce il Giornale della Vela!

Cinque barche usate mito da 11,28 a 15,08 m

Carter 37 – 11,28 m – Quel gran genio di Carter

La prima delle barche usate che vi proponiamo è un Carter 37 (11,28 x 3,63 m), nata dalla penna del grande designer Dick Carter e costruita nel 1974 dal cantiere greco Olympic Yachts.

Dick Carter modificò il disegno di Ydra che nel 1972 aveva dominato la Settimana di Cowes adattandolo alla vetroresina; queste barche vennero chiamate Carter 37, la prima, Hylas, vinse il Fastnet del 1973, alla One Ton Cup dello stesso anno (con a bordo Straulino) Ydra vinse, due sorelle in vetroresina furono terza e quinta.

Linee eleganti, una tuga armoniosa si fonde con lo scafo dal bordo libero basso e una poppa bellissima. Ampio il quadrato posto in corrispondenza del generoso baglio massimo. L’ultimo refitting del Carter 37 Tomira (barca del 1974) è del 2019, ha albero, boma e tangone del 2012 in carbonio, 6 verricelli Antal, 9 vele North e Quantum, GPS, è perfettamente attrezzato per regate anche storiche e crociera.

Swan 38 – 11,66 m – Un classico firmato Sparkman & Stephens

Proseguiamo con un altro grande classico dell’epoca d’oro One Tonner. La seconda delle barche usate che vi proponiamo è uno Swan 38 (11,66 x 3,52 m).

Grande slancio di prua, poppa stretta, una tuga con una linea blu. È lo Swan 38, uno degli ultimi grandi progetti di Sparkman & Stephens. Venne prodotto dal 1974 al 1980 in 116 esemplari. La barca è bellissima per chi ama le linee classiche, le poppe strette e non si fa un problema se gli interni sono un po’ sacrificati. A vela passa sull’onda dolcemente, anche se il mare è formato.

Il modello che vi proponiamo, del 1974, è visibile a Rimini ed è in perfette condizioni. Si tratta di una vera e propria youngtimer che mantiene il suo prezzo nel tempo.

Grand Soleil 39 – 12,50 m – Il capolavoro di Jezequel

Per la terza delle barche usate saltiamo in avanti di una decina d’anni. Vi portiamo a bordo di un Grand Soleil 39 (12,50 x 3,72 m), una barca davvero riuscita. Prodotto dal 1983 al 1991 in oltre 200 esemplari, è frutto della collaborazione (già collaudata con il 35 piedi, e che proseguirà con il 34.3) tra il Cantiere del Pardo con il grande progettista Alain Jezequel, ed è stato disegnato per chi ama navigare davvero.

Questo dodici metri e mezzo dalle forme classiche (notevole lo slancio positivo di prua mentre meno accentuato è quello dello specchio di poppa inverso e ristretto, mentre il baglio massimo di 3,76 m è concentrato verso centro barca, per sfruttare al meglio i regolamenti IOR dell’epoca) anche a barca carica mantiene un ottimo equilibrio.

Se queste sono le caratteristiche “sotto vela”, non è da meno la linea della barca che è filante e pulita, tanto da essere diventata un classico senza tempo. Per completare le lodi: la costruzione della vetroresina è solida, senza fronzoli tecnologici e la qualità della falegnameria è alta. Da sottolineare la disposizione degli interni, con la cabina armatoriale a poppa a cui è affiancata una seconda cabina a cuccette sovrapposte. Barca regina indiscussa dell’usato, tutt’oggi riscuote grande successo tra gli appassionati.

Il modello che vi proponiamo, del 1991, è in buone condizioni: viene venduto con diversi giochi di vele (inclusi Spinnaker, Gennaker, fiocco, genoa, tormentina, etc…) sia da regata che da crociera.

Moonshine (ex Rrose Selavy) – 13,10 m – Regina dell’Admiral’s

La quarta delle barche usate in rassegna è un vero e proprio pezzo di storia della vela. Stiamo parlando del mitico Moonshine – poi Rrose Selavy – (13,10 x 4,00 m): la barca che progettò Doug Peterson nel 1977 e con cui il costruttore Jeremy Rogers prese parte all’Admiral’s Cup di quell’anno (vincendola, in squadra con Marionette e Yeoman XX).

Dopo quell’Admiral’s Riccardo Bonadeo acquista in America il Moonshine e lo ribattezza Rrose Selavy, come tutte le sue barche. Assieme al Vanina di Mandelli e lo Yena di Doni difenderà i colori della squadra italiana in Inghilterra, chiudendo al terzo posto nella drammatica Admiral’s del ‘79, quella della tempesta nella Fastnet race con 19 morti e 20 barche affondate.

Avete capito: non è in vendita una barca, ma un monumento. Dotata di ogni accessorio, necessita solo di un paio di interventi prima di tornare in acqua: antivegetativa e antiscivolo in coperta. Viene venduta all’asta a un prezzo base piuttosto interessante.

X4⁹ – 15,08 m – La barca premium di nuovo generazione

Chiudiamo la nostra rassegna di barche usate con una barca premium di ultima generazione (ancora in produzione) pronta a navigare ai massimi livelli, in termini di prestazioni e comfort. Stiamo parlando di un X4⁹ (15,08 x 4,49 m) super accessoriato e in condizioni pari al nuovo.

Una barca facile da utilizzare e anche da far correre. Un bordo libero contenuto, linee d’acqua morbide ma “magre”, uscite di prua tese, tuga bassa, chiglia a T rovesciata con bulbo in piombo (disponibile in diverse versioni di pescaggio) e un timone posizionato molto a poppa e con un’immersione pronunciata così da poter garantire grande controllo e manovrabilità in tutte le situazioni.

Il modello che vi proponiamo, visibile a Olbia, rappresenta lo scafo N°10 della serie progettata da Niels Jeppesen e varata nel 2018. Come dicevamo è un modello full optional con diversi accorgimenti e miglioramenti fatti dall’armatore. Sempre in secca da settembre a aprile, dispone di ben 11 Vele di cui alcune mai usate.

A cura di Eugenio Ruocco

