Barche più tecnologiche anche in coperta. L’avvolgifiocco si è evoluto!

I meccanismi che governano le manovre in barca sono sempre più tecnologici, prodotti con materiali leggerissimi e di altaqualità. In più spesso sono quasi dei pezzi di design, che si integrano alla perfezione con piani di coperta moderni, minimalisti e puliti. Bamar produce sistemi avvolgibili per le vele altamente tecnologici, per yacht di prima fascia.

GFI: la serie idraulica di bamar

Gli avvolgifiocco idraulici GFI di Bamar sono sistemi idraulici penati per l’avvolgimento e studiati nei minimi dettagli. Sono progettati scegliendo i migliori materiali presenti sul mercato, resistenti ma anche leggeri e in grado di fornire performance invidiabili anche dopo parecchi anni. I sistemi GFI sono realizzati con macchine a controllo numerico computerizzato utilizzando cuscinetti e ingranaggi scorrevoli e silenziosi, che richiedono una manutenzione ridottissima nel corso del tempo. Questa serie di avvolgifiocco è equipaggiata con un tenditore manuale e l’elevato rendimento di coppia è garantito dai motori idraulici orbitali.

Linea elettrica ad alte prestazioni

Se cercate maggior comfort e sicurezza a bordo allora sceglierete di installare un avvolgifiocco elettrico della serie EJF. Questa linea combina prestazioni uniche a manutenzione ridottissima e semplicità di installazione ed utilizzo. Il connubio tra tecnologia e design permette di avere un sistema che si integra alla perfezione con tutti i meccanismi servoassistiti già installati a bordo, garantendo qualità e performance ma soprattutto affidabilità. Lega di alluminio anodizzato o inox (anche lucidato) sono i materiali con cui sono realizzati i corpi degli avvolgifiocco EJF.

