Come rendere “al litio” la tua batteria al piombo in dieci minuti

Barche full electric o ibride a parte (o da regata, dove serve contenere i pesi), le batterie al litio non sono ancora arrivate nel mondo della crociera pura. Alzi la mano chi, in barca, non ha ancora le classiche, pesanti, batterie al piombo: costano meno, sono facili da cambiare, a bordo delle barche di vecchia generazione gli impianti sono “tarati” sulla tecnologia al piombo.

Come rendere “al litio” la batteria della tua barca

Ma se vi dicessimo che oggi esiste la possibilità di rendere le vostre batterie al piombo “ibride”, accoppiandole con una batteria al litio ferrofosfato (LiFePO4) da 28 Ah che misura solo 23×17,5×6,7 cm (e pesa meno di tre chili e mezzo) e che si installa in soli dieci minuti?

Non è utopia. Ma realtà. La soluzione si chiama LE300 Smart Battery System e arriva dalla tedesca BOS. Il sistema di batterie al piombo da 12 V rimane invariato. Basta aggiungere moduli del LE300 in parallelo (fino a un massimo di 24!) con un’installazione plug and play: tutto quello che dovete fare è collegarlo ai terminali positivo (+) e negativo (-) della batteria al piombo. Per una barca di piccole dimensioni, vi basteranno due moduli, per un totale di 56 Ah.

La soluzione espande la capacità, risparmia spazio e garantisce la ridondanza per una maggiore sicurezza. I moduli sono ampiamente testati e certificati (non prenderanno mai fuoco!). Se uno si guasta, tutti gli altri – e la batteria al piombo – continuano a funzionare. Un modo robusto e semplice per iniziare con il litio.

Così preservi la tua batteria al piombo

C’è anche un altro grande vantaggio. Nei normali sistemi al piombo-acido, le batterie spesso si guastano entro uno a tre anni perché sono danneggiate dal funzionamento continuo a un basso stato di carica. L’LE300 è programmato per mantenere la batteria al piombo il più possibile carica, anche nei mesi invernali: i cicli di carica e scarica sono assorbiti principalmente dai moduli al litio, mentre la batteria al piombo viene utilizzata soltanto in caso di scarica dei moduli. Con questa soluzione, la batteria al piombo può durare fino a dieci anni.

Quanto costano i moduli al litio LE300

LE300 Smart Battery System è una batteria al litio come soluzione espandibile, per qualsiasi batteria al piombo acido da 12V, sia AGM, GEL o liquido. Veniamo al prezzo: un singolo modulo viene venduto (dal rivenditore italiano NEEA) a 345 euro + IVA.

Per saperne di più: www.smart-battery-system.com

