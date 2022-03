Il nuovo Arcona 50 firmato Jeppesen e la sfida lanciata a X-Yachts

C’era molta attesa per la presentazione dei primi disegni del nuovo Arcona, primo progetto dopo l’ingresso nel team progettuale del danese Niels Jeppesen, ex “guru” e fondatore di X-Yachts. Partiamo dalla prima notizia, sarà un 50 piedi, l’Arcona 50, ed è quindi la nuova ammiraglia della gamma del marchio svedese.

Sarà una barca piuttosto orientata alla crociera, ma con un occhio attento alle doti di navigazione a vela, come avviene da sempre nei modelli Arcona. L’estetica è quella che si richiama al mondo dei performance-cruiser, con volumi generosi ma equilibrati, uscite di prua quasi inverse e accattivanti anche per chi ama le barche sportive.

Per quanto riguarda il “tocco” di Jeppesen, che ha concepito il progetto della barca in collaborazione con Ariadna Pons (anche lei ex X-Yachts), non si può non notare una certa assonanza con le linee degli ultimi X-Yachts. Il punto luce sulla faccia anteriore della tuga, la tuga stessa leggermente bombata o le uscite di poppa morbide e alte sull’acqua ricordano quanto visto sull’X 4.9 del marchio danese.

Un segnale che nel mercato del Nord Europa la sfida tra Arcona e X-Yachts è qualcosa adesso di concreto e gli svedesi, dopo avere portato in casa loro il fondatore di X-Yachts, vogliono provare ad attaccare i danesi nel settore delle barche da crociera di qualità e di “stampo nordico”.

Per quanto riguarda i numeri tecnici della barca non è ancora stato reso noto il dislocamento, la superficie velica di bolina invece sarà di 140 mq, ai quali si aggiungeranno 212 mq di asimmetrico alle andature portanti. L’Arcona 50 verrà proposto in tre differenti versioni di pescaggio a partire da 2,2 metri, poi ci sarà il 2,4 e la versione a 3 metri. Il baglio massimo di 4,60 metri, con 14,99 di lunghezza fuori tutto, promette volumi interni importanti e in linea con le caratteristiche della barca.

Con ogni probabilità l’Arcona 50 farà il suo esordio ufficiale in pubblico in occasione dei prossimi saloni autunnali o al prossimo Boot di Dusseldorf.

www.arconayachts.se

