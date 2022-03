Il Grand Soleil 58 è la barca Performance che esalta il Made in Italy

Il Grand Soleil 58 è una barca di 17,5 metri di lunghezza fuori tutto e 5,20 metri di baglio massimo, che si riducono di poco nella zona poppiera, molto ampia. È il modello perfetto per chi cerca un’elegantissima barca Made in Italy capace di divertire nella stagione delle regate e regalare momenti di relax in vacanza.

Soddisfa in regata, ma il comfort non manca

Nel progetto, dello studio Felci Yacht Design di Umberto Felci, i volumi sono generosi a poppa ma anche a prua, con linee d’acqua tese e un piano velico che promette di stupire in regata. Questa barca però accontenta anche i crocieristi, grazie a spazi lussuosi ed eleganti, studiati nei minimi dettagli dallo studio Nauta Design. Dei due layout proposti dal Cantiere del Pardo per questo modello di Grand Soleil il primo prevede un layout classico con cucina a L e dinette spaziosissima. Troviamo infatti spazio per installare diversi elettrodomestici come macchina per il ghiaccio, lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice e addirittura una cantinetta per tenere in fresco i vini.

Scegli tu cosa avere a bordo

Il 58 piedi di Grand Soleil è il modello mediano (in quanto a lunghezza) della gamma Performance del cantiere, che si affianca alla gamma Long Cruise da 42 a 72 piedi Lo spazio a bordo è modulabile, consentendo all’armatore di cucirsi addosso la barca, a seconda dell’uso che prevede di farne. Si può scegliere se avere a bordo un dissalatore, serbatoi più grandi per acqua e carburante, televisione ed aria condizionata. Ma non parliamo solo dei dettagli dell’arredo: possiamo scegliere anche di avere motori più grandi ed eliche di prua e di poppa.

Contatta il cantiere e prenota una visita sul Grand Soleil 58

Se vuoi salire a bordo di questa barca per scoprirla nel dettaglio ti basta riempire il form mail che trovi qui. Contatterai direttamente il cantiere e potrai chiedere informazioni sul modello.