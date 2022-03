SUP: è arrivato il momento di comprarne uno, meglio se gonfiabile!

La vacanza in barca è già di per sé un’esperienze unica e stupenda, ma con poco può essere arricchita e resa un pelo più divertente. Ad esempio gonfiando un SUP per esplorare i dintorni lasciando la barca in rada, oppure montando una “piscina” per gli ospiti più piccoli a bordo. Grazie alle soluzioni gonfiabili potete avere gli accessori pronti all’occorrenza, senza occupare spazio e accumulare peso sullo scafo.

SUP: che cos’è e perché dovresti averne uno a bordo

SUP è l’acronimo di Stand Up Paddle, che se vogliamo può essere definito come una variante più semplice del surf. Si tratta di uno sport che si pratica con una tavola e una pagaia, che viene utilizzata per la propulsione stando in piedi sulla tavola. Di norma la tavola è più spessa e voluminosa rispetto a quella da surf, e negli ultimi anni si sono diffuse molte varianti gonfiabili della classica tavola da SUP rigida. Questo ci consente di portare l’attrezzatura da SUP a bordo, imbarcando una tavola sgonfia ripiegata, con l’ingombro di uno zaino da circa 40 litri e una decina di chilogrammi di peso, e una pagaia telescopica. Questo sport ha preso piede moltissimo ultimamente, questo perché è divertente e facile da imparare, anche da autodidatti. Basta avere un buon senso dell’equilibrio e un discreto feeling con la pagaia. Piace soprattutto perché permette di esplorare calette e anfratti della costa abbinando l’attività sportiva al relax e al divertimento.

Se siete principianti vi consigliamo il SUP Amura H3 di JBay.Zone, gonfiabile e Made in Italy, con pompa inclusa e supporto per fissare alla tavola una Action Camera. Lo puoi acquistare qui all’interno della Boatique

Se invece volete pagaiare in compagnia, esistono modelli extralarge pensati per ospitare più di una persona a bordo. Un esempio? Il Big SUP Y3, che una volta gonfiato supera i 5 metri di lunghezza e il metro mezzo di larghezza. Qui possono salire fino a 6 persone contemporaneamente, visto che la tavola regge un peso complessivo di oltre 440 chilogrammi! Lo puoi acquistare qui all’interno della Boatique