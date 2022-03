Al via la ICE Cup 2022: vela, mare e regate in grande stile

Nei giorni 7 e 8 maggio le acque di Chiavari in Liguria ospitano la 3° edizione della ICE Cup, evento riservato alle splendide imbarcazioni del cantiere ICE Yachts che correranno anche nella prima tappa del circuito TAG Heuer VELA Cup.

Stile, eleganza, agone sportivo e voglia di stare insieme in mare a fare la cosa più bella del mondo: navigare a vela. Sono questi gli ingredienti della 3° edizione della ICE Cup che va in scena nei giorni sabato 7 e domenica 8 maggio a Chiavari, nel Golfo del Tigullio.

L’evento, che costituisce anche la prima tappa del circuito di regate e veleggiate TAG Heuer VELA Cup organizzato dal Giornale della Vela, prendono parte le splendide imbarcazioni del cantiere ICE Yachts e CN Yachts 2000 che quindi correranno in entrambe le classifiche.

Tanti ICE Yachts insieme da tutto il Mediterraneo

Sono già numerosi gli armatori che hanno risposto all’invito di Marco Malgara, patron e anima del cantiere ICE Yachts. Schierati al via ci saranno dunque quasi tutti i modelli di queste imbarcazioni provenienti da tutto il Mediterraneo. Tra loro è già confermata la presenza di “Otra Vez”, l’ICE 52 recente dominatore delle regate in acque maltesi, ma anche una folta schiera di ICE 60 fra i quali “Joy”, “Venilia” e “Pura Follia”. Non mancherà anche il velocissimo ICE 71 “Black Koala”, così come la piccolina di famiglia, ma molto agguerrita ICE 33. A regalare a tutte queste imbarcazioni, cosi diverse fra loro, eguale possibilità di vittoria, ci penserà il “segretissimo” sistema di rating sviluppato dalla stessa ICE Yachts che consentirà un confronto equo, dove saranno solamente l’abilità e la tattica degli equipaggi in gara a determinare il vincitore di questa 3° edizione della ICE Cup.

Una location mozzafiato tutta da vivere

C’è grande attesa dunque per questi due giorni di regate dove, nello stupendo scenario del Golfo del Tigullio, gli equipaggi si confronteranno in un percorso costiero affascinante, delimitato dalla penisola di Sestri Levante e dalla punta di Portofino, costeggiando l’ansa di Santa Margherita Ligure. Al termine delle prove la città di Chiavari, nella sua scenografica piazza Mazzini, ospiterà le premiazioni di sabato e domenica dove, nel rispetto delle norme anti covid, si potranno festeggiare i vincitori della ICE Cup e della prima tappa del TAG Heuer VELA Cup con tanti premi speciali tra cui il prestigioso orologio TAG Heuer Aquaracer che andrà al primo in tempo compensato.

Insomma impossibile perdere questa ICE Cup 2022. Un evento pieno di bellezza, amore per il mare e celebrare la nostra grande passione per la vela.

Per info sulla partecipazione alla ICE Cup 2022: direzione@iceyachts.it

