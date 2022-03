Barche usate: tre Youngtimer per chi non vuole compromessi sulla qualità

Prosegue la rubrica del Giornale della Vela dedicata al mondo di quelle che abbiamo definito come Youngtimer, ovvero barche tra i 15 e i 30 anni che si distinguono per qualità, design o innovazioni, e che sono modelli cult per il mercato dell’usato. In questa puntata partiamo dal made in Italy targato Zuanelli, con il Fax disegnato dal “guru” Alain Jezequel, e proseguiamo con un grande classico targato Swan e con una chicca dalla Francia in stile JPK.

FAX Zuanelli

Il progetto è del 1991/92, appena in tempo per essere considerata ancora una Yougtimer. Si tratta di una barca da crociera, che ha buone doti di navigazione a vela e buone performance soprattutto con vento medio. La caratteristica che rende a suo modo cult il Fax è quella di essere stato costruito con cura maniacale e stile artigianale, con interni che a livello di finiture e qualità dei materiali potrebbero essere definiti di lusso per una barca di simili dimensioni. Robusta la costruzione, che garantisce una carena in buona salute anche in modelli con 30 anni d’età. La quotazione media sul mercato dell’usato ha attualmente una forbice tra i 30 e i 40 mila euro.

JPK 110

Disegnato da Jacques Valer, si tratta di uno dei primi modelli prodotti da JPK, “sorella maggiore” del 960 che aveva reso famoso il marchio francese. A dispetto di un aspetto decisamente sportivo, e di un palmares che lo ha collocato nel 2005, anno di lancio, come una delle barche più vincenti nelle regate offshore francesi, il 110 ha interni confortevoli e con un buon livello di finiture e un’ottima luminosità, cosa che la rende adatta anche alla crociera soprattutto per chi ama dimenticarsi del rumore del motore.

A vela è infatti una barca su cui si segnalano pochi o nulli difetti, se non quello di essere piuttosto tecnica con vento forte. Le sue condizioni ideali sono quelle di vento medio/leggero, ma è comunque una barca molto all round dato che è stata pensata anche e soprattutto per le regate offshore. La valutazione media ha una forbice dagli 80 ai 100 mila euro.

SWAN 45

Un vero capolavoro targato German Frers e Nautor’s Swan. Difficile trovare nel panorama della nautica degli ultimi 20 anni una barca più riuscita dello Swan 45, in grado di soddisfare sia il crocierista sportivo che il regatante di qualsiasi livello. Lanciato nel 2001, fu prodotto in 55 scafi ed ebbe un’intensa attività di classe nei primi anni, essendo stato concepito come barca One Design. Oltre alle regate in monotipo è stata presto impiegata con successo anche nelle prove a rating, sia in IRC che in ORC, risultando spesso vincente anche nelle super classiche offshore internazionali come la Sydney to Hobart.

Barca marina e in grado di performare in tutte le condizioni, che dietro un aspetto sportivo cela interni di qualità in puro stile Swan. Per il prestigio della barca e la su qualità non è semplice da trovare usata (chi ce l’ha se la tiene stretta) e i modelli in vendita oscillano tra i 250 e i 300 mila euro.

