Quando il PVC batte il teak per il rivestimento della coperta: il confronto

Tra le molte alternative al teak che esistono in commercio, sicuramente i rivestimenti sintetici sono quelli che stanno prendendo sempre più piede negli ultimi anni. I vantaggi di sostituire il teak con un rivestimento sintetico per la coperta sono diversi, e stanno convincendo sempre più armatori a scegliere un questa soluzione. Se vi interessa sapere come lavorano gli installatori del teak sintetico visitate lo stand di Refit Style alla Milano Yachting Week!

Il sintetico in 15 diversi colori

Il rivestimento sintetico di cui vi parliamo oggi è il Permateek, un materiale composto da PVC riciclabile che abbina caratteristiche innovative ad ampie possibilità di personalizzazione. Questo prodotto viene venduto e lavorato esclusivamente da Refit Style in Italia, ed è pensato espressamente per il mondo delle imbarcazioni. Ben 15 colori diversi e 3 opzioni di scelta per le fughe (con la possibilità di lavorazioni multicolore) e inoltre potete utilizzarlo anche per rivestire arredi e accessori, con diversi vantaggi rispetto al legno.

I vantaggi del Permateek nel confronto con il teak

resistenza alle alte temperature dovute alla luce solare

dovute alla luce solare manutenzione e trattamenti pressoché nulli

e pressoché nulli ottima tenuta antiscivolo

resistenza a raggi UV: il colore non cambia nel tempo

il colore non cambia nel tempo ampie possibilità di personalizzazione colori e fughe

colori e fughe prodotto autoestinguente

materiale ecologico e riciclabile al 100%

e al 100% ottimo rapporto qualità prezzo

lavorazione artigianale con strumenti di precisione

