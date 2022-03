Premi di studio agli studenti meritevoli. Il (bel) progetto di un’azienda nautica italiana

Una bella iniziativa, a supporto dei giovani, la sta mettendo in campo un’azienda genovese.

Il progetto “definisci il tuo futuro”, promosso da Ranieri Tonissi (uno dei leader italiani nella vendita ed assistenza di motori marini diesel e non solo), abbraccia i diversi settori in cui l’Azienda sarà coinvolta: culturale, sportivo, ambientale.

In questa prima fase Ranieri Tonissi, sempre più vicina ai giovani, promuove un concorso per l’attribuzione di tre Premi di Studio in favore di altrettanti studenti, iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Genova. Sono stati già attribuiti due premi che verranno consegnati presso l’Aula Magna dell’ateneo genovese nel mese di marzo/aprile (data ancora da definire).

I premi di studio Bruno Airoldi

In ricordo dell’Ingegnere Bruno Emanuele Airoldi, la Ranieri Tonissi S.p.A. ha promosso, in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Genova, a partire dall’anno accademico 2021/22, un concorso per l’attribuzione di tre Premi di Studio intitolati alla memoria dell’Ingegnere.

Tali premi saranno finalizzati a contribuire al supporto economico di tre studenti, particolarmente meritevoli, iscritti per la prima volta al secondo anno dei seguenti Corsi di Laurea Magistrale:

Ingegneria Navale (DITEN);

Ingegneria Meccanica, Progettazione e Produzione (DIME);

Ingegneria Meccanica, Energia e Aeronautica (DIME).

I premi saranno reiterati per un totale di tre edizioni.

Supporto alla vela olimpica

Questa non è l’unica iniziativa che Ranieri Tonissi promuove a favore dei giovani all’interno del contenitore “definisci il tuo futuro”. Un altro bel progetto riguarda la vela Olimpica: la Ranieri Tonissi infatti partecipa alle spese di allestimento dell’imbarcazione e di equipaggiamento degli atleti Benedetta Di Salle e Francesco Padovani, che parteciperanno sul 470 alla selezione per i Giochi della XXXIII Olimpiade, che si terranno a Parigi nell’estate del 2024.

