Pistrice Sailing, quando la vela diventa un’opportunità per i giovani

La vela e il mare possono diventare un lavoro e un’occasione per i giovani? La risposta è si, e la storia che vi raccontiamo in queste righe ne è la prova. Carlo Levantino, velista palermitano, a un certo punto della sua vita ha capito che voleva fare della sua passione un lavoro e si è rimboccato le maniche per provarci. Con l’aiuto di qualche amico e tanta buona volontà oggi ha messo su una scuola vela, la Pistrice Sailing, dopo avere acquistato e rimesso a nuovo un Vismara 40. La sua scuola ha un taglio particolare: l’obiettivo è quello di formare dei velisti e farlo attraverso un’impostazione “sportiva”, con allenamenti tra le boe o in offshore, finalizzati alla partecipazione alle regate d’altura. Una filosofia vincente per avvicinare soprattutto i giovani alla vela, spesso più attratti dalle uscite sportive che alle crociere. Abbiamo parlato con Carlo per farci raccontare la storia di questa avventura e quali sono i programmi per il 2022 della sua scuola vela.

Come è nato il progetto di una scuola vela?

Dal 2013 sono istruttore di vela alla Lega Navale Italiana, nel frattempo ho proseguito gli studi laureandomi in ingegneria elettrica all’università di Palermo. In questo periodo ho capito che la mia passione più grande è la vela e ne ho voluto fare un lavoro. Questa idea è maturata proprio grazie al riscontro positivo avuto dagli allievi avuti durante tutti questi anni.

Raccontaci la storia dell’acquisto di Pistrice: perché proprio questa barca?

Cercavo una barca ben costruita, veloce, con un grande pozzetto per facilitare le manovre e che avesse un minimo di abitabilità interna per poter fare crociera a lungo raggio, inoltre in un secondo momento ho scoperto che vanta un fantastico palmares. Dal 2016 ho fatto parte del glorioso equipaggio di Alvarosky, armatore Francesco Siculiana, con il quale abbiamo vinto il campionato italiano offshore di classe 2. Francesco era a conoscenza del mio progetto e qualche anno più tardi, nel 2018, mi ha fatto notare che in vendita c’era Pistrice, barca a lui appartenuta dal 1993 al 1996. Sono andato a vederla e sposava in pieno il mio progetto.

Che lavori hai fatto prima di rimetterla in acqua?

La comprai a giugno 2018 e ho sfruttato in pieno l’estate senza fare grandi lavori. Da settembre è iniziato un lungo restauro. In coperta ho rifatto l’antisdrucciolo, cambiati gli oblò, cambiate le prese a mare, riverniciati tutti gli interni. Un lavoro durato 6 mesi che ha dato i suoi frutti.

Come hai iniziato la tua attività di scuola vela?

Ho iniziato nel 2019 fondando la società Pistrice Sailing S.S.D. a r.l. All’inizio molti amici velisti mi hanno aiutato a lanciare i corsi per e con i neofiti. Negli anni questi allievi sono cresciuti molto e loro stessi mi aiutano con i corsi base, per chi si approccia alla vela. La forza della società è il rapporto che si è creato tra le persone, la voglia di crescere insieme e misurarsi in nuove sfide.

Cosa prevedono i vostri corsi?

Proponiamo un carnet da sei lezioni per dare un assaggio di quello che può essere lo sport della vela, se l’allievo si appassiona si può abbonare e sostenere le varie attività della società. Ci alleniamo circa 5 volte a settimana. Le lezioni hanno un’impronta molto sportiva, facendo tante manovre e simulando i giri di boa. Due fine settimana al mese organizziamo un allenamento offshore, salpando il sabato pomeriggio e rientrando la domenica mattina; una delle rotte è il doppiaggio di Ustica.



Chi sono gli istruttori?

Al momento solo io, nel 2020 ho preso il brevetto FIV per yacht&monotipi. Qual è l’esperienza più bella che hanno fatto i tuoi allievi fino a ora? Senza dubbio la Palermo-Montecarlo 2021. Si è creata un’alchimia perfetta con l’equipaggio, una perfetta sintonia dalla partenza all’arrivo. Anche il risultato è di tutto rispetto, 4° overall al cancello di Porto Cervo e 13° all’arrivo a Montecarlo.

Che programma avete per il 2022?

Come evento principale partecipare al campionato offshore. Abbiamo selezionato le seguenti regate: Roma per tutti La lunga bolina Tre golfi 5 fari Palermo-Montecarlo Inoltre partecipiamo ai vari campionati sulle boe a Palermo e abbiamo in programma, nell’incantevole scenario delle Eolie, il campionato Eolian Sailing week e la lunga Round Aeolian Race.

www.pistricesailing.com

