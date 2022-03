Cosa trovi sul numero di marzo del Giornale della Vela

Fiato alle trombe! Il numero del Giornale della Vela di marzo 2022 (il numero 517, dal lontano 1975!) è in edicola e in digitale, scaricando la nostra app gratuita (qui se avete iOs, qui per Android)

Cosa trovi sul nuovo numero del Giornale della Vela

Un numero denso di contenuti nelle sue 124 pagine tutte da scoprire.

Una volta nella vita

In calce, cliccando sul link, potrete sfogliare l’anteprima dei contenuti, ma vi diamo qualche anticipazione: non perdetevi, da pag. 48, il grande servizio che lo skipper Alex Mazzetti ha realizzato per voi. Gli abbiamo chiesto quali sono le mete, da lui personalmente esplorate, in cui navigare una volta nella vita. Otto itinerari di una settimana in barca tra nord Europa, Oceano e mare del Nord in luoghi insoliti, partendo da località raggiungibili con voli low cost.

Chi sono i 100 candidati al Velista dell’Anno 2022

A pagina 56 vi sveliamo chi sono i 100 candidati al Velista dell’Anno TAG Heuer 2022, le loro storie e come funziona l’edizione di quest’anno. Leggete, decidete chi sono i vostri preferiti e correte a votarli su velistadellanno.giornaledellavela.com, avete tempo fino al 15 di marzo alle ore 12!

Speciale foiling

A pagina 64, vi aspetta lo speciale che il Giornale della Vela dedica alle barche volanti, la vera tendenza del momento. Ospitando un bellissimo intervento scritto dal timoniere di Luna Rossa Checco Bruni, un vero pioniere italiano della vela sui foil. Ma non solo: proseguendo, scoprirete che sono 161 anni che le barche volano sull’acqua, grazie al prezioso contributo di The Foiling Week e di un gigante dell’illustrazione nautica francese. E poi, un po’ di mercato: abbiamo selezionato per voi dodici modelli di derive foiling per ogni diverso tipo di velista. Da quelli che “volano facile” a quelli per i più esperti.

Caccia all’usato!

In questo momento, tutti vogliono le barche usate, il mercato è più vivo che mai. Abbiamo scovato per voi a pagina 78, tramite il nostro affollato mercatino degli annunci, dodici occasioni da 8.000 euro in su. Magari c’è la vostra futura barca che vi aspetta!

Le barche del mese

In questo numero, da pagina 90, vi portiamo a bordo del nuovissimo Dufour 32, un natante ricco di soluzioni interessanti, vi presentiamo il nuovo J/45 e vi anticipiamo come sarà l’ICE 66, barca della nuova era Ice Yachts.

Ma troverete anche le ultime novità in fatto di accessori (abbiamo visitato la sede di Harken Italy, dove nascono i winch!), tendenze, regate (a proposito, ricorrono 40 anni dal varo di Azzurra!), normativa – abbiamo dedicato un lungo speciale alla nuova patente nautica e potrete anche mettervi alla prova con quiz costruito apposta per voi…

