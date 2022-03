Tita, Bissaro, Bruni o Spithill: chi al timone di Luna Rossa?

A Cagliari ci sono tanti occhi in queste settimane. E allora diventa più difficile mantenere i segreti, con le notizie che in poche ore possono muoversi come una raffica di vento e raggiungere vari punti d’Italia. A un anno dalla finale della Coppa America persa per 7-3 contro Team New Zealand, in Luna Rossa qualcosa sta iniziando a muoversi sul serio. E la notizia che ci è arrivata è in un certo senso più che sensibile: dentro il team italiano sarebbero entrati ufficialmente Ruggero Tita e Vittorio Bissaro.

Dal Nacra a Luna Rossa

Il primo, oro olimpico nel Nacra 17 in coppia con Caterina Banti, era già nell’orbita “lunare” nella passata edizione della Coppa. Il secondo, “nemico sportivo” di Tita con il quale è stata battaglia vera per la selezione olimpica, è invece una new entry. Diciamolo subito senza troppi giri di parole: in tema di foil e barche veloci Ruggero Tita e Vittorio Bissaro sono probabilmente i timonieri piu forti che abbiamo in Italia e due dei migliori al mondo. Il loro ingresso in Luna Rossa apre quindi delle riflessioni su come potrà essere composto l’equipaggio, che sui futuri AC 75 verrà ridotto da 11 a 8 uomini.

Bruni e Spithill, quale futuro?

Luna Rossa come noto ha in squadra i timonieri Francesco Bruni e James Spithill. Il palermitano ha sempre manifestato la sua intenzione di proseguire su Luna Rossa, più criptico invece l’australiano. Posto che probabilmente la soluzione del doppio timoniere verrà portata avanti anche sui futuri AC 75, a chi verranno affidate le ruote della futura Luna Rossa? Uno dei temi tecnici della finale della 36ma Coppa America è stato quello del confronto tra due timonieri “vecchia scuola” come Bruni e Spithill (ma da tempo molto attivi e competitivi anche nella vela foil) contro i giovani talenti del calibro di Peter Burling e Blair Tuke, quasi “nativi foil”, o comunque figli di una generazione velica molto differente rispetto a quella dei timonieri di Luna Rossa.

La risposta del team italiano è quindi quella dell’inserimento di Tita e Bissaro? Il ruolo che avranno le due stelle del Nacra 17 azzurro non è ancora del tutto chiaro, ma è probabile che la decisione alla fine sarà forse la più semplice: i più veloci al simulatore e negli allenamenti si guadagneranno la ruota del timone di Luna Rossa. Difficile, ma non da escludere a priori, vedere due velisti con le caratteristiche di Vittorio Bissaro e Ruggero Tita impegnati in ruoli diversi dal timone. Significherebbe perdere parte del loro grande potenziale. Ma se entrambi, o anche solo uno dei due, venissero utilizzati come timonieri ecco che l’inevitabile sostituzione potrebbe essere molto “rumorosa”.

Sostituzioni in vista?

Il tifo italiano infatti si è affezionato a Francesco Bruni, non certo solo per la sua simpatia ma anche per quello che ha dimostrato di sapere fare in acqua quando finalmente ha avuto la sua occasione al timone di una sfida di Coppa America. Il meno amato Spithill alla fine si è conquistato la fiducia del pubblico ed è un “animale” da Coppa America su cui c’è poco da discutere in quanto a voglia di vincere e cattiveria agonistica. Due velisti di questo calibro non si faranno da parte facilmente, i più giovani Tita e Bissaro dovranno sudarsela la ruota del timone.

La patata bollente è quindi nelle mani di Max Sirena che, se avrà tutti e 4 in squadra per la prossima edizione dell’America’s Cup, dovrà per forza di cose fare delle scelte non facili per il bene del team. Non vorremmo essere nei suoi panni, almeno in questo.

Mauro Giuffrè

ABBONATI E SOSTIENICI, TI FACCIAMO DUE REGALI!

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo due regali!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!