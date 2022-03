La barca total green? Non solo esiste, ma la compri online con un click!

Siamo ormai abituati ad acquistare con un click molte cose. Abbigliamento, accessori, cibo e bevande, persino la spesa e piccoli oggetti per la casa. Ma avevate mai pensato alla possibilità di comprare online una barca? Oggi si può fare, e le barche acquistabili sono uniche nel loro genere, pensate che c’è addirittura quella trasparente o quella ecologica!

La barca trasparente: 2,20 o 2,50 metri?

La piccola barchina trasparente prodotta da VERGA-Plast è una vera chicca. Si chiama 220T ed è pensata per essere utilizzata come un vero e proprio tender. Costruita in policarbonato, che garantisce una resistenza estrema agli urti e all’usura, è equipaggiata con scalmi e remi, ma volendo si può montare un motore fuoribordo elettrico già in fase d’acquisto. Le due chiglie laterali offrono stabilità e comfort anche per piccole navigazioni alla scoperta della fauna marina, sempre a emissioni zero! Per chi cerca dello spazio in più c’è anche la “sorella” Coral View 250. Questo modello ha la stessa vista panoramica “total transparent” del 220T ma guadagna circa 30 centimetri in lunghezza e 7 in larghezza, mantenendo la possibilità di installare il fuoribordo elettrico.

La piccola ed ecologica all’interno della gamma

Coral Life 250 è una barca in tutto e per tutto identica al modello Coral View 250, ma prodotta con un diverso materiale e non più trasparente al 100%, bensì ecologica al 100%. Infatti questa barca è la prima imbarcazione termoformata in plastica riciclata e 100% riciclabile, con un ciclo di vita pienamente ottimizzato. Anche qui troviamo scalmi e remi già a bordo, così come la possibilità di installare il motore fuoribordo per una propulsione elettrica.

Vuoi acquistarle? Puoi farlo online!

Se sei interessato alle barche di VERGA-Plast ti basta cliccare qui e visitare lo stand del produttore alla Milano Yachting Week. Puoi inviare una mail direttamente a loro in maniera semplicissima: ti basta riempire il form che trovi qui!