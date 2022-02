Venice Invitational Carnival Race, vincono i Canottieri Garda Salò

Canottieri Garda Salò (Pietro Corbucci, Diego Franchini, Mauro Spagnoli) conquista il gradino più alto del podio alla prima edizione della Venice Invitational Carnival Race (la regata ad invito, organizzata dalla Compagnia della Vela, che ha inaugurato durante l’ultimo fine settimana del Carnevale di Venezia la stagione velica 2022 in Laguna.

La vittoria gardesana è arrivata davanti a Diporto Nautico Sistiana (Alberto Leghissa, Matteo Bandiera, Luca Farusiche) e Yacht Club Rimini (Sofia Giondi, Giacomo Basagni, Francesco Ivaldi), giunti rispettivamente secondi e terzi, dopo due giorni di regate intense e molto tecniche.

Venezia, addobbata a festa per l’ultimo weekend di Carnevale, ha regalato agli equipaggi, un campo di regata impegnativo, tra bricole e canali, con un vento che nella giornata di domenica ha raggiunto raffiche di 25 nodi. Lo splendido sole ha contribuito ad offrire un ulteriore spettacolo in una città finalmente tornata a vivere per il Carnevale, dopo un anno di stop dovuto alla crisi pandemica. Proprio per questo motivo l’organizzazione ha voluto premiare con un premio speciale alla miglior maschera lo Yacht Club Italiano. Il premio fair play è stato invece vinto da Canottieri Garda Salò.

Il prossimo appuntamento sportivo del calendario 2022 della Compagnia della Vela è in programma a Venezia il 7 e 8 maggio con la Campionato Italiano SB20 – Gran Finale.

