Compra un catamarano, usalo quando vuoi, e affittalo per il resto dell’anno

Con la formula del franchising nautico di MadMax puoi vivere il sogno di avere una barca e guadagnarci anche qualche soldo. Ti basta scegliere il catamarano che ti piace di più e bloccare le settimane in cui ti interessa averlo a disposizione, al resto pensano tutto loro. Lascia la barca in mani fidate, in basi organizzate e in mano agli esperti skipper del Gruppo.

Che cosa vuol dire entrare nel franchising nautico

Scegliere MadMax significa affiancarsi ad un partner che esiste sul mercato da oltre 20 anni. Diventando affiliato riceverai tutta la formazione tecnica e commerciale di cui necessiti, e puoi contare sull’assistenza legale, commerciale e tecnica – anche telefonica – degli specialisti. MadMax è al tuo fianco fin dalla scelta del catamarano, il primo ed essenziale passo per l’ingresso nel mondo del franchising nautico. Un passo importantissimo soprattutto in questo momento storico, visto che data l’alta richiesta i cantieri richiedono tra i 12 e i 18 mesi per la consegna di un ordine.

Società di charter ma non solo…gli skipper si formano qui!

Investire nel mondo del charter con MadMax consente agli affiliati di poter contare su un partner che segue a 360° la vita del catamarano. Prima di tutto perché grazie alle sue basi all’Elba, Sardegna, Sicilia, Costiera Amalfitana e Croazia (e presto ai Caraibi) può intercettare la richiesta di quasi tutto il mercato italiano – e non. E poi perché MadMax ha un cantiere specializzato nel refitting e nell’allestimento dei catamarani, che tiene sempre in maniera perfetta la barca dei propri affiliati. Infine MadMax forma i suoi skipper con una scuola interna, che organizza corsi full-immersion di 20 giorni per formare skipper esperti e competenti.

Contattali direttamente per avere informazioni dettagliate

Qui puoi inviare una mail a MadMax per chiedere come funziona nel dettaglio il franchising nautico. Aprendo questo link ti troverai nello stand della società alla Milano Yachting Week, ti basterà riempire il form mail per chiedere tutto ciò che ti interessa!