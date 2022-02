Leggi il numero di febbraio del Giornale della Vela, è gratis!

Per leggere gratis il Giornale della Vela di febbraio ti basta scaricare la nostra app gratuita!

Caos Bandiere. Come funziona il fenomeno del momento e quali sono i vantaggi (ma anche le trappole).

Il Boat Show sempre con te. Consultare la Milano Yachting Week da smartphone oggi è più facile.

L’uomo che ha salvato Perini Navi. Vi sveliamo chi è Giovanni Tarantino, CEI di The Italian Sea Group.

Nuova patente nautica. Cosa ci piace (e cosa no) delle nuove modalità d’esame.

Come fare l’affare comprando una barca. Come funzionano i contratti di gestione: vantaggi, rischi, opportunità.

Coppa America e Formula 1: si può fare! Red Bull e Mercedes sbarcano in Coppa America con Alinghi e Ineos.

Frers, una storia di famiglia. Le bozze di una barca del ’44 mai realizzata sono diventate il simbolo della “saga” dei Frers.

La magia delle fibre. Materiali innovativi sempre più leggeri e performanti per i mid-layer. …e tanto altro ancora!

