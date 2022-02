Si può avere il dissalatore su una barca piccola? Oggi sì, ecco come!

Se fino a poco tempo fa il dissalatore era un impianto quasi del tutto riservato ad imbarcazioni di grandi dimensioni, oggi le cose sono cambiate. Molti produttori, come Schenker, hanno lanciato sul mercato modelli che possono essere installati anche su scafi medio-piccoli grazie a dimensioni e peso ridotti all’osso.

La gamma di Schenker per le barche piccole

Schenker Watermakers con i suoi dissalatori Zen viene incontro a chi ha problemi di spazio a bordo e vuole un dissalatore che non appesantisca la barca. La gamma è varia e completissima: si va dallo Zen 30, che produce 30 l/h con un peso di appena 19 kg e un consumo di 110 watt, allo Zen 150 che con i suoi 61 kg produce fino a 150 l/h consumando 600 watt. I dissalatori della gamma Zen consumano fino all’80% in meno grazie all’Energy Recovery System, che amplifica la pressione delle pompe e recupera tutta l’energia idraulica dalle membrane. I sistemi installati da Schenker Watermakers sono controllabili tramite pannello remoto, disponibile anche in versione touch screen.

E se vuoi puoi avere anche l’acqua potabile

Oltre al dissalatore puoi installare il sistema di depurazione per l’acqua Pick & Drink prodotto da Schenker. Il sistema di trattamento funziona con una coppia di filtri carbon block capace di filtrare fino a 3 litri di acqua al minuto. Grazie all’accoppiata dissalatore Zen + filtro Pick & Drink puoi avere l’acqua da bere nel bicchiere con una facilità estrema.

Hai una barca piccola e vuoi un dissalatore? Compralo qui!

