Continuiamo ad andare alla scoperta delle occasioni migliori di barche usate sul nostro mercatino degli annunci. Qui potete vendere e comprare barche usate, accessori, posti barca, trovare l’idea giusta per le vostre vacanze e persino cercare e offrire lavoro! Oggi abbiamo scovato per voi cinque barche usate “fuori dagli schemi” da 6,10 a 9,60 metri, quindi natanti che non prevedono l’immatricolazione! Ve le presentiamo in ordine crescente di lunghezza. Un usato sicuro: garantisce il Giornale della Vela!

Cinque barche usate da 6,10 a 9,60 m

Melges 20 – 6,10 m – Una piccola grande “deriva”

La prima delle barche usate in vendita sul nostro mercatino è la “sportboat” per eccellenza. Stiamo parlando di un Melges 20 (6,10 x 2,13 m), monotipo progettato nel 2007 dallo studio Reichel Pugh per il colosso americano Melges. Una barca divertentissima, dalla planata facile, una vera e propria grande deriva, che potrete utilizzare sia per uscite giornaliere che per regate, dato che il circuito di manifestazioni, in Italia e all’estero, conta su un calendario ricco di eventi.

Il modello che vi proponiamo si chiama “Raffica” (numero velico ITA 136, scafo del 2008): è super accessioriato, 3 giochi di vele quantum, allineamento bulbo, timone. Albero nuovo modello, sartie nuove e sempre tenuto al coperto. L’imbarcazione si trova a Napoli e il prezzo è molto interessante…

SCOPRI L’ANNUNCIO COMPLETO E LE FOTO

Passera lussignana – 6,75 m – La barca dei veri marinai

La seconda delle barche usate che vi proponiamo è all’asta, a un prezzo molto “goloso”: una passera lussignana in legno del 1971 (6,75 x 2,23 m). Imbarcazione tipica di Lussino (patria di grandi velisti: lì vicino è nato il grande Tino Straulino) con una poppa quadra, prua slanciata e una controchiglia abbastanza alta e lunga che gli conferiva delle buone prestazioni a vela.

Date le sue ottime caratteristiche marine è stata con il tempo modificata la sua linea originaria ed è stata trasformata in una imbarcazione da diporto, che l’ha resa ancora più accattivante con l’aggiunta di una bassa tuga e con una velatura di tipo Marconi… Questa barca ha una base d’asta più che accessibile per un vero e proprio pezzo di storia…

SCOPRI L’ANNUNCIO COMPLETO, IL PREZZO E LE FOTO

Half Cast 30 – 9,20 m – C’è tutto in 9 metri!

La terza delle barche usate in rassegna è perfetta per le vostre prime crociere: si tratta di un Half Cast 30 (9,20 x 3,06 m), half-tonner progetto di Davide Castiglioni. In 9 metri c’è tutto quello che vi serve: 6 posti letto, altezza in cabina di 185 cm, bagno separato con wc marino e lavandino con acqua calda…

Il modello è del 1990 ed è visibile a Cervia: è motorizzato con un Lombardini 30 cv (solo 100 ore!), elica J Prop, vele nuove, salpancora Quick nuovo, attrezzatura e impianto elettrico nuovo.

SCOPRI L’ANNUNCIO COMPLETO, IL PREZZO E LE FOTO

Camper & Nicholson 303 – 9,22 m – Nel segno di Ron Holland

Proseguiamo con la quarta delle barche usate scovata sul nostro mercatino. Una piccola, grande barca (non immatricolata): un Camper & Nicholson 303 (9,22 x 3,12 m) dello storico cantiere Camper & Nicholson, in produzione dal 1979 al 1985 su progetto del grande designer neozelandese Ron Holland, uno dei maghi dello IOR.

La barca che vi proponiamo, visibile a Genova, è del 1985. E’ dotata di pellicola antivegetativa, applicata nel 2018.

Drizze genoa e gennaker sono in Dyneema, le altre sono cime Marlow double braid. Tutta l’elettronica è stata sostituita nel 2018. Il motore è stato revisionato nel 2018 (solenoide motorino di avviamento ed alternatore nel 2021). L’alternatore è stato sostituito, dal normale 35 ah all’opzionale 55 ah. Il prezzo è interessante.

SCOPRI L’ANNUNCIO COMPLETO, IL PREZZO E LE FOTO

Dufour 31 – 9,60 m – Un classico firmato Dufour

Chiudiamo la nostra rassegna di barche usate con uno dei più classici yacht di Michel Dufour, il geniale progettista-costruttore: un Dufour 31 (9,40 x 3,20 m). Una barca, rimasta in produzione dal 1973 al 1981, all’insegna della praticità, senza concessioni alla moda. La linea era caratterizzata da una tuga prominente ma aggraziata, con una lunga finestratura scura. Sotto vela, grande stabilità e facilità di governo. La coperta era caratterizzata da un pozzetto profondo, molto riparato e da una buona circolazione verso prua.

Gli interni, in buona parte controstampati, erano composti da una cabina prodiera con letto a V, una toilette da baglio a baglio, che dava accesso a un grande quadrato con divani trasformabili fronteggianti, di cui uno si mutava in letto matrimoniale. Ai piedi della discesa un piccolo tavolo da carteggio e una cucina a L. A poppa, sotto il pozzetto, una grande cuccetta.

Il modello che vi proponiamo (lunghezza dichiarata 9,60 m), visibile a Fiumicino, è un natante in perfette condizioni: ha randa steccata nuova, rollafiocco, salpancora autopilota, serbatoio acqua 150 lt. Il motore Volvo Penta 28 Hp è stato completamente rifatto (200 H lavoro). Interni perfetti.

SCOPRI L’ANNUNCIO COMPLETO, IL PREZZO E LE FOTO

A cura di Eugenio Ruocco

COME FUNZIONA IL MERCATINO DELL’USATO DEL GIORNALE DELLA VELA

Oggi hai un modo più efficace per vendere la tua barca o comprarne una, trovare l’attrezzatura usata che fa per te, il posto barca e persino cercare e offrire lavoro a bordo. E’ il nuovo mercatino degli annunci del Giornale della Vela. Gli annunci standard sono gratuiti e rimangono in evidenza 15 giorni ma abbiamo un mare di soluzioni per rendere il tuo annuncio ancora più efficace! SCOPRI DI PIU’

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo due regali!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar e tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!