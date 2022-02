BARCHE USATE A marzo puoi acquistare una barca “last minute”

La località di Aprilia Marittima, centro Nautico in comune di Latisana, (UD), tra i più attrezzati d’Italia, con le sue 2.000 imbarcazioni all’ormeggio e a terra, festeggia l’arrivo della primavera con una nuova edizione, la 12° ormai, del Porte Aperte all’Usato, che si terrà presso i Cantieri di Aprilia il 19/20 e 26/27 Marzo 2022.

Per l’interesse degli appassionati una carrellata di imbarcazioni dai 6 ai 20 metri, alcune delle quali già esposte al Nautilia, sono riproposte per la vendita e visitabili anche internamente in questi 2 fine settimana in occasione del Porte Aperte all’Usato che si prepara ad incontrare il pubblico in questo week-end interamente dedicato alla barca d’occasione, con ingresso libero.

Barche usate, come funziona Porte Aperte all’usato

Un marchio? una proposta? un’offerta? Cos’è Porte Aperte all’Usato?

“E’ soprattutto un invito – dicono Eugenio Toso e Stefano Rettondini organizzatori dell’evento – che rivolgiamo a tutti coloro che desiderano acquistare “last minute” una barca usata, a scoprire insieme le ultime proposte dei Broker e Concessionari nautici prima dell’arrivo della stagione estiva. I visitatori avranno l’occasione di vedere tanti recenti modelli di barche, esposte una accanto all’altra, su comodi pontili a terra come un insolito defilé”.

Ad Aprilia Marittima non sarà difficile trovare offerte molto vantaggiose, perché questo è il momento più propizio e l’ultima occasione che si presenta non solo a chi desidera acquistare una barca, ma anche a chi la deve vendere.

I dealer infatti saranno sicuramente interessati e disponibili ad ogni trattativa, perché in caso contrario dovranno attendere fino all’anno prossimo. Anche le permute saranno gradite e contribuiranno a movimentare il mercato, assopito dal lungo inverno.

La scheda dell’evento

PORTE APERTE ALL’USATO – 19/20 e 26/27 Marzo 2022 – Aprilia Marittima – Latisana (UD)