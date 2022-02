Se vuoi farti la barca nuova, ti conviene prenotarla subito. Ecco perché

Vuoi comprare una barca nuova per l’estate 2023? Ti conviene ordinarla adesso, sperando che ti confermino la consegna per le vacanze. E ti conviene bloccare il prezzo perché i listini sono già stati ritoccati, con aumenti dal 5 al 15%. E se cerchi un modello usato sappi che le vendite, anno su anno, sono cresciute del 15/20% e, di conseguenza, i prezzi. Questa è la situazione, simile a quella del mondo dell’automobile. Luigi Gallerani ha preso il telefono e ha contattato i principali cantieri e dealer per darvi il quadro della situazione. Ecco il risultato.

Vuoi una barca nuova? Prenotala subito

Se per le barche premium e customtra l’ordine e la consegna passa un bel po’ di tempo, così non era per le barche di serie Potevi ordinare la tua barca per averla in pronta consegna quasi subito. è ancora così? No. La barca è diventata oggetto del desiderio, c’è il boom di richieste, i cantieri accumulano ritardi dovuti al covid e alla mancanza di materie prime e oggi la barca, anche di grande serie, va ordinata in anticipo. Ecco cosa abbiamo scoperto contattando i principali dealer italiani di Bavaria, Beneteau, Dufour, Hanse, Jeanneau, RS, Bali, Lagoon, Excess Fountaine Pajot, chiedendo quali barche ci sono in pronta consegna per l’estate 2022 o pronte a inizio 2023.

Chi ha le barche e chi le ha finite

Metà dei concessionari italiani ha ancora qualche disponibilità di barche e catamarani pronti, pre-configurati. Sono gli ultimi in pronta consegna per maggio, giugno, settembre, pre-acquistati dal dealer. Ma si deve ordinare subito. Restano infatti pochissimi scafi e si stanno vendendo (e non “svendendo” come ha precisato un concessionario) velocemente. L’altra metà dei dealer ha venduto tutto per la stagione, si stanno portando avanti con i pre-ordini, e garantiscono, se contattati oggi, consegna a inizio 2023.

Perché qualcuno ha ancora disponibilità

Barca nuova più disponibile non vuol dire modello che si sta vendendo poco… anzi. Tutti i concessionari ci confermano vendite a ritmo frenetico su tutta la gamma, i clienti si informano sull’acquisto di “qualsiasi modello da crociera purché consegnata il prima possibile”. Per chi ha ancora barche in pronta consegna. I pre-ordini dei concessionari stanno facendo da tampone alle carenza produttive, quelli più grandi beneficiano di disponibilità maggiori, qualcuno è stato più fortunato con le tempistiche o lungimirante due anni fa.

Barca nuova, saloni chiusi ma si vende di più online

Nonostante alcuni saloni nautici in Europa siano stati chiusi, i concessionari hanno organizzato presso le proprie sedi gli showroom dove hanno esposto i modelli disponibili che sono stati già venduti subito. Gli showroom virtuali poi, come la nostra Milano Yachting Week, hanno velocizzato i tempi di vendita: gli armatori sono ben disposti ad acquistare oggi una barca senza visitarla, avendola vista solo online.

Oltre al boom di richieste, le misure di prevenzione degli operai hanno imposto tempi di lavorazione più lunghi. Le incertezze del covid e il ricordo della crisi di settore del 2008-2012, non hanno incentivato ad aumentare i volumi.

Trasporti e materie prime

I tempi più lunghi per i trasporti internazionali e la carenza di materie prime causano ritardi nelle consegne. In alcuni casi mancano sulla linea di assemblaggio il poliestere, la fibra di vetro, la resina, il legno o l’acciaio. Critica è la consegna degli impianti di bordo, dell’elettronica e ci sono ritardi nella fornitura delle macchine necessarie alla costruzione.

I prezzi aumentano ma più proposte

Con un boom della domanda e uno shortage nell’offerta, stanno inevitabilmente aumentando i prezzi, dal 5% al 15% sui listini. La buona notizia è che molti cantieri stanno aggiornando le linee di produzione per velocizzare la consegna e creare in tempi record nuovi modelli che vedremo uscire a breve. I concessionari hanno in molti casi già pre-ordinato i modelli non ancora svelati al grande pubblico.

Come muoversi oggi se volete averla subito

Restano dunque ancora possibilità di comprare una barca per inizio stagione o vararla a inizio 2023. Bisogna attivarsi subito, con una modalità insolita per l’acquisto di una barca: prima di scegliere un modello, occorre contattare quanti più concessionari possibili per capire chi ha disponibilità chiedendo anche delle novità in arrivo, e richiamare per fare l’ordine.

Luigi Gallerani