Velista dell’Anno TAG Heuer: – 3 al voto! Scopri le categorie dei candidati

Vi abbiamo raccontato quante novità stiamo preparando per il Velista dell’Anno TAG Heuer 2022. All’apertura delle votazioni online su www.velistadellanno.giornaledellavela.com mancano ormai solo 3 giorni, e il parere del pubblico ancora una volta sarà vincolante per la selezione de finalisti in vista della Serata dei Campioni del 12 maggiopresso lo Showroom Signature Kitchen Suite nel cuore di Milano in via Manzoni. Andiamo a vedere quindi qual è l’altra grande novità di quest’edizione 2022, ovvero le categorie in cui sono divisi i 100 candidati del Velista dell’Anno TAG Heuer 2022.

LE CATEGORIE DEL VELISTA DELL’ANNO

Nella selezione dei magnifici 100, fatta dalla nostra redazione, come sempre abbiamo voluto abbracciare tutto il mondo della vela. Le categorie Velista dell’Anno TAG Heuer, Owner, Young, Yacht Club e Designer, sono quelle in cui saranno divisi i 100 candidati che potrete votare a partire dal 25 febbraio. Nella scelta dei 100 candidati, per quanto riguarda le categorie Velista e Young abbiamo voluto valorizzare tutti i velisti che hanno ottenuto risultati sportivi di rilievo in campo nazionale e internazionale. Tra gli Owner abbiamo anche inserito le figure dei manager che hanno fatto qualcosa di importante nel mondo della vela e dei cantieri.

Perché si sa, guidare un’azienda è come essere a capo di un team in regata. Non ci saranno solo regatanti, ma anche armatori che hanno realizzato i loro sogni in Oceano, o che hanno legato il loro nome a barche cult. La categoria Yacht Club racchiude invece tutti i circoli che nella scorsa stagione si sono distinti per il prestigio delle manifestazioni sportive che organizzano, per le loro attività didattiche di promozione della vela, per il lavoro con i giovani, o per i risultati agonistici dei propri atleti.

E infine non potevano mancare i designer, perché dopo tutto sono loro che danno forma al nostro amore e ci permettono di godere la nostra passione a bordo. Ci sarà anche il premio Most Voted, il più votato online, e il premio Velista dell’Anno Epic, assegnato dalla nostra redazione come tributo alla carriera di un velista o velisti fondmentale per la vela italiana. A proposito, su quest’ultimo premio preparatevi a grandi sorprese per la Serata dei Campioni del 12 maggio perché sarà qualcosa di molto speciale.

Il voto del pubblico

Il voto del pubblico, su velistadellanno.giornaledellavela.com (potete votare dal 25 febbraio fino al 15 marzo), è vincolante perché seleziona i primi 3 di ogni categoria che parteciperanno alla finalissima del 12 maggio, dove sarà la giuria di qualità del GdV a decretare i vincitori del Velista dell’Anno TAG Heuer 2022. Come sempre il nostro premio ha una dimensione web importante, che andrà anche oltre il voto decisivo del pubblico. Vogliamo portare le storie dei velisti a tutti gli appassionati che non potranno essere fisicamente presenti alla finale di Milano. E per farlo abbiamo in programma qualcosa di speciale. Una volta decretati i 3 finalisti, prima della serata dei campioni del 12 maggio, ve li presenteremo sui nostri social e sui siti web www.giornaledellavela.com e www.milanoyachtingweek.com con interviste dedicate per raccontare e conoscere e loro storie e i successi che hanno ottenuto. A condurre i giochi sarà Mino Taveri, con la redazione del Giornale della Vela e tanti ospiti, per uno “show” web, a puntate, di avvicinamento verso la finalissima. Scopri il regolamento, tutte le date e come votare.

LE FASI DEL VELISTA DELL’ANNO 2022

– Dal 25/02 al 15/03: LA CARICA DEI CENTO

100 CANDIDATI selezionati dal Giornale della Vela, divisi in 5 categorie (Velista dell’Anno, Young, Owner, Designer e Yacht Club) da votare online su velistadellanno. giornaledellavela.com dalle ore 13 del 25 febbraio alle ore 12 del 15 marzo 2022. Il voto del pubblico ha carattere vincolante. Passano alla finale i 3 più votati di ogni categoria.

– Dal 05/05 al 11/05: CONOSCI I FINALISTI

Video interviste sui social e sul nostro sito ai passati vincitori del Velista dell’Anno, ai 3 finalisti di ogni categoria dell’edizione 2022, al Most Voted e annuncio del premio Velista dell’Anno Epic.

– Sabato 12/05, ore 19: LA SERATA DEI CAMPIONI

La cerimonia di premiazione con i 15 finalisti si svolgerà allo Showroom Signature Kitchen Suite di via Manzoni nel cuore di Milano. Qui saranno svelati tutti i vincitori del Velista dell’Anno TAG Heuer 2022 e i vincitori di tutti gli altri premi. A tutti i premiati sarà consegnato un cronografo TAG Heuer Aquaracer.

Il Velista dell’Anno

È il premio più prestigioso della vela italiana, assegnato dal Giornale della Vela fin dal 1991 e giunto alla sua 31 edizione. Nel 2022 andrà in scena dal 25 febbraio al 12 maggio, con la Serata dei Campioni, la finalissima, in programma presso lo Showroom Signature Kitchen Suite nel cuore di Milano in via Manzoni. Il Velista dell’Anno del 2021 è stato vinto da Luna Rossa Prada Pirelli Team.

I partner del Velista dell’Anno TAG Heuer 2022

MAI FERMI. COME IL TEMPO. TAG Heuer, lo storico marchio di orologeria svizzera del gruppo LVMH, attivo in 139 paesi, è il naming partner del Velista dell’Anno dal 2013. I suoi segnatempo marini Aquaracer sono la “summa” di 160 anni di storia, ricerca e innovazione.

MARINAI MIGLIORI CON SEABLY. Seably For Leisure è la piattaforma di formazione online per tutti gli amanti del mare. Seably offre un mondo di corsi per ogni armatore. Scarica l’app di Seably e goditi i migliori contenuti disponibili per ogni diportista.

LE CUCINE “TOP” SONO SKS. Signature Kitchen Suite è il marchio di elettrodomestici da cucina built-in di alta gamma di LG Electronics, leader mondiale nel settore dell’elettronica di consumo. Lo Showroom SKS a Milano ospita la Serata dei Campioni il 12 maggio.