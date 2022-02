Abbigliamento da barca, 4 mid-layer con chiusura a metà

Quando si parla di capi intermedi (mid-layer) ci sono proposte differenti pensate per soddisfare le diverse abitudini e l’idea di comfort di ciascuno. Chi preferisce un capo con zip a tutta lunghezza, chi a metà lunghezza o senza zip, e chi preferisce i bottoni. Il mid-layer perfetto è un capo leggero, isolante ma traspirante, morbido ed elasticizzato ma anche resistente a strappi ed abrasioni. E perché no, è anche un capo esteticamente curato che si può indossare senza problemi come giacca o felpa nelle stagioni più calde, quando tira un po’ di vento in banchina. Qui trovate 4 mid-layer senza chiusura a tutta lunghezza, con zip a metà o con dei comodi bottoni.

4 MID-LAYER CHIUSURA A METÀ

Zero umidità / The North Face, Tekware pile con cerniera 1⁄4

Il mid layer di North Face è prodotto con tecnologia FlashDryTM e finitura idrorepellente. Il pile è dotato di zip ad 1/4 e garantisce traspirabilità a chi lo indossa. Ma non solo, perché il tessuto FlashDryTM spinge umidità e sudore fuori dal corpo mantenendoti sempre asciutto.

Antivento / Decathlon, Maglione Tribord vela Sailing 100

Il maglione ideale da indossare sotto ad una giacca se cercate una protezione completa. Il collo alto di questo maglione in pile prodotto da Tribord è rinforzato con inserti antivento e chiuso da tre comodi bottoni.

Look da pescatore / Gill, Knit Fleece

Gill è un marchio storico, presente nel mondo della vela da anni. Nel corso del tempo si è distinto per l’utilizzo di materiali e capi innovativi, come questa felpa. Realizzata in poliestere traspirante ed antimacchia, ha un look minimal che strizza l’occhio al mondo della pesca. Disponibile in tre colorazioni diverse: blu navy, grigio cenere e grafite.

Essenziale / Musto, Felpa mezza zip essential

Nella sua semplicità, questa felpa di Musto risulta essere l’alleato perfetto contro il freddo. Look minimal total black e zip a 1/2 lunghezza, il capo è realizzato in poliestere tecnico che vi tiene al caldo quando le temperature si abbassano, e in più vi protegge dal vento.

A cura di Federico Rossi

