Soldini (e gli altri italiani) all’attacco della RORC Caribbean 600

Dopo la bella vittoria alla RORC Transatlantic Race, Giovanni Soldini e il suo team, a bordo del Maxi trimarano Multi 70 Maserati, oggi (dalle ore 16.30 ora italiana) si lanciano in una nuova, grande sfida. La RORC Caribbean 600: Soldini torna a competere sul percorso di 600 miglia tra le isole dei Caraibi (partendo da Antigua) dove ha stabilito il record di regata nel 2019.

Una spettacolare flotta di 75 barche è pronta per la 13a edizione della RORC Caribbean 600, promossa dal Royal Ocean Racing Club. Nella sequenza dello start da Fort Charlotte, Antigua, il regolamento prevede che la classe MOCRA parta per ultima, a mezz’ora di distanza dal primo gruppo. L’appuntamento sulla linea per i multiscafi è quindi fissato per domani, lunedì 21 febbraio, alle 11:30 ora locale (15:30 UTC, 16:30 ora italiana).

MASERATI IN ASSETTO VOLANTE CONTRO I SUOI AVVERSARI

Giovanni Soldini, insieme all’equipaggio di Maserati Multi70, sfiderà in assetto volante altri 7 multiscafi, tra cui i diretti rivali: l’inglese PowerPlay di Peter Cunningham, capitanato da Ned Collier Wakefield, che vede a bordo il leggendario navigatore francese Loick Peyron; e l’americano Argo di Jason Carroll con Brian Thompson. Antoine Rabaste e Jacek Siwek parteciperanno con il Maxi Multi Ultim Emotion 2 di 80 piedi.

La regata, veloce e tattica, fitta di manovre e rapidi cambi di direzione di venti e correnti, si sviluppa lungo un percorso di 600 miglia che da Antigua si dirige a nord, ruota attorno a Barbuda, Nevis, Saba e Saint Barth, doppia l’isola di Saint Martin e fa rotta a sud per girare Guadalupa, puntare l’ultima boa al largo di Barbuda, e così tornare ad Antigua.

I multiscafi navigheranno con un occhio al record di velocità della regata, fissato nel 2019 proprio da Giovanni Soldini che a bordo di Maserati Multi70 ha tagliato il traguardo con un tempo di 1 giorno, 6 ore e 49 minuti. Per infrangere il primato, uno dei trimarani in competizione dovrà finire la gara prima delle 22:19 UTC di martedì 22 febbraio.

Le previsioni meteo indicano un Aliseo non troppo forte e abbastanza stabile intorno ai 13/14 nodi, con alcuni passaggi, in particolare martedì mattina sottovento a Guadalupa, e martedì notte a sud di Guadalupa, in cui potrebbero verificarsi cali importanti.

“Sono sicuro che sarà una regata combattutissima” commenta Giovanni Soldini, “PowerPlay e Argo sono due team di altissimo livello e le barche sono molto simili. Noi siamo pronti, ne vedremo delle belle”.

IL TEAM DI MASERATI

Maserati Multi 70 partecipa alla RORC Caribbean 600 per la quarta volta dopo aver corso le edizioni del 2017, 2019 e 2020. In questa regata, Giovanni Soldini sarà accompagnato da un equipaggio di 7 velisti. Torna a bordo Guido Broggi e, al team che qualche settimana fa ha vinto la RORC Transatlantic Race, si aggiunge anche il navigatore francese Gwénolé Gahinet. Completano il team Vittorio Bissaro, Oliver Herrera Perez, Thomas Joffrin, Francesco Pedol e Matteo Soldini.

GLI ALTRI ITALIANI IN REGATA

Ma Giovanni Soldini non è l’unico italiano che partecipa alla RORC 600 Caribbean: tra i Class 40, c’è Croatia del navigatore italiano Andrea Fornaro, nella classe MOCRA (la stessa di Soldini) c’è una nostra vecchia conoscenza: il Neel 47 Minimole di Aldo Fumagalli (qui vi abbiamo raccontato la storia della sua prima ARC) mentre in Classe IRC 2 regata il Vallicelli 44 Caccia alla Volpe di Carlo Falcone.

Qui potete seguire live la regata: https://caribbean600.rorc.org/Race-Information/Tracking/

