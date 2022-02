Con la polizza all risk non sbagli quando devi assicurare la barca

Un aspetto fondamentale per chi possiede una barca o la sta acquistando è l’assicurazione. Ci sono polizze standard che includono solo la Responsabilità Civile e polizze complete, che con una spesa di poco superiore ti fanno stare tranquillo, come quelle di David Assicurazioni, che trovi alla Milano Yachting Week.

Una polizza completa per stare sempre sereni

La formula vincente di David Assicurazioni è la polizza all-risk. Gli armatori vogliono essere tutelati a 360°, e questo è possibile solo se si offrono polizze corpi complete di tutte le garanzie, che mettono al riparo, in parte o per intero, da tutti i danni che potrebbero subire le imbarcazioni assicurate. David Assicurazioni offre una consulenza personalizzata per la stipula della Polizza Corpi, il nome “nautico” della polizza che nel mondo delle auto si chiama Kasko. Alcune delle situazioni in cui la polizza vi copre: perdita totale, furto, incendio, rade non protette, atti vandalici, eliche e timoni, surriscaldamento motore. Alla completezza dell’offerta si abbina inoltre il vantaggio del prezzo, con premi competitivi rispetto alla media del mercato.

Esperti consulenti che ti affiancano nella scelta

Il servizio di consulenza che offre questo broker vi evita anche di avere brutte sorprese, allontanando le trappole che talvolta impediscono il risarcimento, o fanno nascere contenziosi. Ogni assicurazione è diversa perché ogni barca è diversa, e diverse sono le esigenze degli armatori. David Assicurazioni ha una presenza consolidata nel settore, e grazie ai suoi esperti è al fianco dei clienti per comprendere come muoversi e quale polizza stipulare.

Fatti fare subito un preventivo

Inserendo qui i dati della tua barca puoi avere subito un preventivo da David Assicurazioni per la tua polizza. Se invece ti interessa conoscere il broker e capire nel dettaglio i servizi che offre puoi inviare una mail cliccando qui.