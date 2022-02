Abbigliamento da barca, 6 mid-layer con cappuccio per proteggerti al 100%

Oggi tantissimi pile, giacche, maglie e felpe garantiscono altissime performance, facendo respirare il corpo e asciugandosi rapidamente in caso si inumidiscano. Nella scelta dello strato di mezzo del nostro layering (vestiario a strati) è essenziale trovare il giusto compromesso tra peso, protezione e comodità. Per chi cerca la massima mobilità e libertà di movimento infatti, considerando che spesso sopra allo strato di mezzo potrebbe indossare fino ad altri 2 o 3 indumenti, è importante scegliere un capo non solo traspirante e performante, ma anche leggero ed elastico. Ecco sei capi con cappuccio incorporato che garantiscono una protezione completa a chi li indossa.

6 MID-LAYER CON CAPPUCCIO

Polartec® / Arc’teryx Giacca Kyanite AR

La giacca di Arc’teryx è realizzata con il tessuto super tecnologico Polartec® Power Stretch® Pro che offre alta traspirabilità, morbidezza ed elasticità all’indumento. Un capo super completo, che può essere indossato come strato intermedio ma anche come strato più esterno nelle mezze stagioni.

MORBIDO E TRASPIRANTE – ACQUISTALO QUI

Riciclato / Henry Lloyd MAV HL Mid Zip Hood

Henry Lloyd produce nel suo stabilimento europeo questo pile utilizzando la plastica riciclata dalle bottiglie recuperate. Circa 17 bottiglie da 1,5 litri si sono trasformate in un poliestere riutilizzabile, usato per creare questo capo. L’alto isolamento termico è la caratteristica principale di questo indumento dal taglio slim fit, dotato di zip a tutta lunghezza e cappuccio con coulisse.

PRODOTTO DALLE BOTTIGLIE – ACQUISTALO QUI

Pile polare / Sail Racing, Patrol pile fleece,

Il tessuto di questo pile è realizzato con un mix di nylon (92%) e spandex (8%). Il particolare look “teddy bear” che è stato scelto per questo capo è molto in voga negli ultimi anni. Il logo Sail Racing si trova sul petto, sulla manica e sul cappuccio. Le tasche che troviamo sono ben 4: due laterali e due sul petto, tutte con zip.

100% CALDO – ACQUISTALO QUI

Completo / Patagonia Giacca R1® Air Full-Zip

L’R1 di Patagonia è un pile leggerissimo e tecnico prodotto utilizzando esclusivamente poliestere riciclato. Protegge dal freddo e dal vento, è studiato per offrire a chi lo indossa una vestibilità comoda: sarete liberi di muovervi senza problemi!

LIBERTÀ DI MOVIMENTO – ACQUISTALA QUI

Tasche con zip / Salomon, Essential warm fleece

Questo pile tecnico di Salomon è idrorepellente, grazie al trattamento DWR, e molto elastico grazie al tessuto stretch che permette di avere la massima libertà di movimento in 4 direzioni. Polsini e orlo hanno uno strato rinforzato, mentre le tasche laterali e sul petto sono protette e chiuse con una pratica zip.

TANTO SPAZIO PROTETTO – ACQUISTALA QUI

Waterproof / North Sails, Cardigan in hydrowool

La felpa con zip a mezza lunghezza di North Sails è pensata per affrontare pioggia, schizzi e bagnato quando sei in barca. Realizzata in lana resistente all’acqua certificata OEKO-TEX® e poliestere riciclato è dotata di cappuccio e taschina con zip sulla manica, dove compare anche il logo del marchio.

SPORTIVO ED ELEGANTE – ACQUISTALO QUI

A cura di Federico Rossi

