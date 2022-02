Noleggiare una barca sotto i 10 metri. Cosa fare e controllare

Noleggiare un natante, ovvero una barca lunga sino a 10 metri (lunghezza scafo) che non necessita di immatricolazione, nel rispetto della legge si può?

Posso noleggiare una barca sotto ai 10 m?

Adesso si, dopo che all’inizio dell’anno è entrato in vigore il regolamento che fa chiarezza nel settore. Prima chi noleggiava un natante rischiava di incorrere in pericolose infrazioni.

Non per colpa sua ma per quella di chi gliela affittava. Ecco quali sono le nuove regole, che vi servono per controllare se la barca che noleggiata sia in regola.

Noleggio natanti, cosa dovete sapere

Primo elemento. Un privato non può affittare un natante, deve essere per forza una società, un circolo o associazione o una organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Secondo elemento: ci deve essere un contratto redatto per iscritto e l’originale o una copia conforme va conservato a bordo. E se volete affittare una piccola barca a vela (come l’Hobie cat, foto in alto) ricordatevi che l’affitto può avvenire solo per una giornata ed esclusivamente con condizioni meteo marine favorevoli.

Ricordiamo che per affittare un natante non immatricolato non è necessario possedere la patente, a patto che la potenza del motore non superi 40,8 cavalli di potenza e si navighi entro le 6 miglia dalla costa. Un ultimo consiglio, chiedete sempre quali dotazioni di sicurezza sono a bordo (entro 300 m dalla costa/entro 1 miglio/entro 3 miglia/entro 6 miglia) per non incorrere in infrazioni a seguito di un controllo.

