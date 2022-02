Meteomed: così sai quand’è il momento migliore per uscire in barca

Le previsioni meteo sono un aspetto fondamentale per chi va per mare, sia che si voglia pianificare un’uscita d’inverno sia che si voglia partire per una vacanza d’estate. È importantissimo affidarsi ai professionisti, perché la meteorologia è una scienza e ci sono dati, strumenti e modelli per prevedere che tempo farà.

Carte sinottiche dettagliate aggiornate h24

I servizi di Meteomed sono pensati per darti le previsioni nel modo a te più comodo. Puoi ricevere bollettini, allerte e previsioni dettagliate con carte sinottiche e cartografiche davvero in qualsiasi modo. E se scegli di sottoscrivere l’abbonamento Yachting Top hai il top per il privato interessato alla nautica da diporto. Un servizio esclusivo, dedicato a chi sottoscrive questo abbonamento, è il “meteorologo a tua disposizione” che puoi sentire 7 giorni su 7 telefonicamente per fare un briefing e, ad esempio, scegliere quale rotta è meglio prendere nei giorni a venire. Ma anche per i professionisti e per chi fa regate c’è un servizio dedicato, una consulenza a 360° che ti permetterà di avere un vantaggio su tutti gli altri.

I dati sono lavorati da 20 meteorologi

Meteomed acquisisce i dati grezzi dall’European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, li rielabora sulla base del modello previsionale sviluppato per il Mediterraneo e li aggiorna 24 ore su 24. Grazie ai 20 meteorologi che lavorano 7 giorni su 7 nella centrale operativa, la più grande d’Italia, che condivide con 3B Meteo, le previsioni Meteomed sono sempre accurate ed aggiornate. Potete rimanere informati live su tutti i parametri meteo marini (tempo previsto, direzione, intensità e raffiche del vento, altezza e direzione onda, onda massima, swell, pressione e temperatura acqua).

Scopri tutti gli abbonamenti di Meteomed

Puoi trovare nello stand della Milano Yachting Week tutti i servizi che offre Meteomed! Se vuoi sottoscrivere un abbonamento meteo marino completo con uno sconto del 10% clicca qui.