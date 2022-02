Velista dell’Anno TAG Heuer, tra 7 giorni si vota! Le novità dell’edizione 2022

Il 25 febbraio aprono le votazioni del Velista dell’Anno TAG Heuer 2022. Anche quest’anno, sarete voi a decidere chi saranno i migliori. Ecco tutte le novità

Quando tra qualche tempo guarderemo indietro alla storia dello sport italiano, il 2021 verrà ricordato come uno degli anni più vincente di sempre, quello in cui la “piccola” Italia ha raggiunto vette che non vedevamo da tempo. E la vela non è stata da meno. Alla festa delle medaglie e delle vittorie si sono iscritti anche i nostri velisti, con un oro olimpico e con successi di prestigio in tutte le classi, dai più giovani al mondo dell’altura e dei professionisti. Per questo, e non solo, il Velista dell’Anno TAG Heuer, quest’anno giunto all’edizione numero 31 (viene assegnato dal Giornale della Vela fin dal 1991) ha un sapore davvero speciale. Lo abbiamo definito come il “ritorno alle origini” in redazione.

Il primo motivo è quello che aspettavamo da tempo, perché finalmente torneremo ad assegnare questo premio dal vivo, il 12 maggio, in una serata da non perdere a Milano, condotta dal giornalista sportivo e appassionato velista Mino Taveri, presso lo Showroom Signature Kitchen Suite nel cuore di Milano in via Manzoni. Ma tranquilli, trasmetteremo la serata anche in streaming! E il ritorno alle origini sta anche nel formato del TAG Heuer Velista dell’Anno 2022, con i candidati divisi nelle “categorie” di un tempo, sia pur attualizzate e aggiornate al passo con la vela moderna, ma mantenendo comunque come cruciale il voto del pubblico che è stato sempre il nostro marchio di fabbrica.

Le Categorie

Nella selezione dei magnifici 100, fatta dalla nostra redazione, che vi sveleremo il 24 febbraio, come sempre abbiamo voluto abbracciare tutto il mondo della vela. Le categorie Velista dell’Anno TAG Heuer, Owner, Young, Yacht Club e Designer, sono quelle in cui saranno divisi i 100 candidati, e ve le presenteremo nel dettaglio nelle prossime news insieme con il regolamento di voto, non appena si avvicinerà il momento di svelare i magnifici 100. Ci sarà anche il premio Most Voted, il più votato online, e il premio Velista dell’Anno Epic, assegnato dalla nostra redazione come tributo alla carriera di un velista o velisti fondamentale per la vela italiana. Ai vincitori di ogni categoria l’ambito cronografo TAG Heuer Aquaracer.

Il voto del pubblico

Il voto del pubblico, su velistadellanno.giornaledellavela.com (potete votare dal 25 febbraio fino al 15 marzo), è vincolante perché seleziona i primi 3 di ogni categoria che parteciperanno alla finalissima del 12 maggio, dove sarà la giuria di qualità del GdV a decretare i vincitori del Velista dell’Anno TAG Heuer 2022. Come sempre il nostro premio ha una dimensione web importante, che andrà anche oltre il voto decisivo del pubblico. Vogliamo portare le storie dei velisti a tutti gli appassionati che non potranno essere fisicamente presenti alla finale di Milano. E per farlo abbiamo in programma qualcosa di speciale. Una volta decretati i 3 finalisti, prima della serata dei campioni del 12 maggio, ve li presenteremo sui nostri social e sui siti web www.giornaledellavela.com e www.milanoyachtingweek.com con interviste dedicate per raccontare e conoscere e loro storie e i successi che hanno ottenuto. A condurre i giochi sarà Mino Taveri, con la redazione del Giornale della Vela e tanti ospiti, per uno “show” web, a puntate, di avvicinamento verso la finalissima.

LE FASI DEL VELISTA DELL’ANNO 2022

– Dal 25/02 al 15/03: LA CARICA DEI CENTO

100 CANDIDATI selezionati dal Giornale della Vela, divisi in 5 categorie (Velista dell’Anno, Young, Owner, Designer e Yacht Club) da votare online su velistadellanno. giornaledellavela.com dalle ore 13 del 25 febbraio alle ore 12 del 15 marzo 2022. Il voto del pubblico ha carattere vincolante. Passano alla finale i 3 più votati di ogni categoria.

– Dal 05/05 al 11/05: CONOSCI I FINALISTI

Video interviste sui social e sul nostro sito ai passati vincitori del Velista dell’Anno, ai 3 finalisti di ogni categoria dell’edizione 2022, al Most Voted e annuncio del premio Velista dell’Anno Epic.

– Sabato 12/05, ore 19: LA SERATA DEI CAMPIONI

La cerimonia di premiazione con i 15 finalisti si svolgerà allo Showroom Signature Kitchen Suite di via Manzoni nel cuore di Milano. Qui saranno svelati tutti i vincitori del Velista dell’Anno TAG Heuer 2022 e i vincitori di tutti gli altri premi. A tutti i premiati sarà consegnato un cronografo TAG Heuer Aquaracer.

I partner del Velista dell’Anno TAG Heuer 2022

MAI FERMI. COME IL TEMPO. TAG Heuer, lo storico marchio di orologeria svizzera del gruppo LVMH, attivo in 139 paesi, è il naming partner del Velista dell’Anno dal 2013. I suoi segnatempo marini Aquaracer sono la “summa” di 160 anni di storia, ricerca e innovazione.

MARINAI MIGLIORI CON SEABLY. Seably For Leisure è la piattaforma di formazione online per tutti gli amanti del mare. Seably offre un mondo di corsi per ogni armatore. Scarica l’app di Seably e goditi i migliori contenuti disponibili per ogni diportista.

LE CUCINE “TOP” SONO SKS. Signature Kitchen Suite è il marchio di elettrodomestici da cucina built-in di alta gamma di LG Electronics, leader mondiale nel settore dell’elettronica di consumo. Lo Showroom SKS a Milano ospita la Serata dei Campioni il 12 maggio.