Oceanis Yacht 60: la nuova ammiraglia di Beneteau parla italiano

C’è lo zampino italiano nel nuovo Oceanis Yacht 60 che Beneteau sta per lanciare, con il ritorno della coppia Biscontini-Argento già protagonista con il First Yacht 53 e l’Oceanis Yacht 54. E sul nuovo 60, già dalla silouette esterna, si rivede il loro stile, che è in continuità con gli ultimi modelli da loro progettati, segno di come i due designer italiani stiamo plasmando la nuova gamma “Yacht” di Beneteau.

DNA DA “YACHT”

Il nuovo Oceanis Yacht 60 ha infatti la tuga che richiama quella inaugurata con il First 53, bassa e con una linea dolce e integrata sulla coperta, caratterizzata dalle lunghe finestre laterali. La poppa è quella dalle forme morbide e col ginocchio leggermente rialzato sull’acqua, che andrà in immersione a barca sbandata aumentandone il galleggiamento, le performance e la capacità di navigazione.

E poi c’è l’organizzazione del pozzetto, con le coperture (bimini e sprayhood) che rendono la zona un’area all’aperto sempre utilizzabile. Il rollbarr poi fa da punto di scotta per la randa, per chi non ama avere ingombri in pozzetto durante la crociera.

Una barca che diventa quindi la nuova ammiraglia della linea Yacht, quella che Beneteau dedica alla vela di lusso. E l’attenzione ai dettagli che contraddistingue questa linea, come per esempio la cabina armatoriale a prua con letto con teste verso poppa (veramente da superyacht), o l’immancabile garage di poppa che ospiterà il tender.

Un superyacht però con uno stile italiano, elegante con il design di Lorenzo Argento e, con le linee d’acqua sono di Roberto Biscontini, promette di avere prestazioni interessanti pur essendo una barca da crociera pura, come già dimostrato con il 53 e il 54. Lo vedremo in acqua presumibilmente in occasione dei saloni nautici autunnali, sarà una delle nuove “Big”.

Scheda tecnica Oceanis Yacht 60

Lungh. f.t. 18,95 m

Lungh. scafo 17,4 m

Larghezza 5,30 m

Pescaggio standard 2,55 m

Peso zavorra standard 5 000 kg

Pescaggio ridotto 2,10

Peso pescaggio ridotto 5 642 kg

Dislocamento leggero 21 500 kg

Randa 77 mq

Fiocco autovirante 62 mq

Gennaker 250 mq

www.beneteau.com

