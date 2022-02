Abbigliamento da barca, 6 mid-layer con zip contro il freddo e l’umidità

Come proteggersi in maniera intelligente quando le temperature si abbassano? Il modo migliore è seguire un vecchio consiglio che si tramanda dalla notte dei tempi: vestirsi a strati. In effetti, se ci pensiamo bene, la nostra temperatura corporea in condizioni normali si attesta tra i 36° e i 37°, e sarebbe più che adeguata a tenerci caldi anche quando fa freddo. Il segreto è cercare di mantenerla tale e non disperdere il nostro calore. Per farlo dobbiamo cercare di vestirci in maniera intelligente! Se ci troviamo a dover affrontare temperature glaciali, oltre a mantenere il calore corporeo, è essenziale far sì che la nostra pelle continui a respirare, quindi dobbiamo scegliere tessuti traspiranti che non trattengano tutta l’umidità e il sudore. Per fortuna la ricerca in questo senso è molto attiva e sul mercato si trovano tantissime fibre sempre nuove, progettate e lavorate proprio per raggiungere questi scopi. Il capo intermedio, mid-layer in inglese, è senza dubbio lo strato essenziale, perché è proprio qui che solitamente l’umidità si accumula e gli indumenti si bagnano.

6 MID-LAYER CON ZIP A TUTTA LUNGHEZZA

Caldo & Tecnico / Helly Hansen HP Fleece Jacket

Pile superleggero ma estremamente caldo. Il capo prodotto da Helly Hansen na maniche raglan e tasche con zip YKK. Sul retro si trova una stampa in silicone che ricorda le 28.400 miglia nautiche percorse da Thomas Coville nel 2016 in appena 49 giorni, una vera impresa.

ISPIRAZIONE RACING – ACQUISTALO QUI

Per gli sportivi / CMP Pile uomo knit-tech mélange

Il pile in tessuto knit-tech è il bestseller di CMP, marchio italiano apprezzato negli ultimi anni per design e la scelta di materiali innovativi. Questa giacca è realizzata in poliestere ma la speciale lavorazione del tessuto restituisce un look simil-lana. Oltre alla zip a tutta lunghezza troviamo una comoda tasca con cerniera sulla manica, vicino alla spalla.

CONTRO IL FREDDO – ACQUISTALO QUI

Felpa termica / Montura Maglia Thermal grid pro

La felpa con cerniera a tutta lunghezza di Montura protegge dal freddo, dal vento e anche dai raggi UV! Il mix di Nylon e Poliestere con cui è realizzata questa maglia termica, infatti, garantisce una protezione di grado UPF15+. I fianchi e le spalle sono rinforzati con inserti ripstop.

PROTEGGE ANCHE DAI RAGGI UV – ACQUISTALO QUI

Pensata per correre / Peak Performance Rider zip jacket

L’indumento che vi presentiamo è prodotta dal marchio Peak Performance, che dal 1986 in Svezia progetta e realizza indumenti per affrontare l’inverno. Il focus delle sue collezioni è sulla corsa e sullo sci, ma questa morbida felpa tecnica ti manterrà caldo anche quando sei in barca. In più è antivento e ad asciugatura rapida!

PERFETTA PER NAVIGARE – ACQUISTALA QUI

Freddo polare / Salewa Giacca Pedroc Polarlite

Salewa è un marchio che sicuramente conoscono gli appassionati di montagna, trekking e hiking. Questa giacca in pile si presta però alla perfezione anche ad essere indossata in barca. Pesa appena 260 grammi, è dotata di zip a tutta lunghezza e tasca con zip sul lato destro del petto. Sul capo sono inoltre presenti alcuni dettagli rifrangenti che migliorano la visibilità.

LA MONTAGNA SCENDE IN MARE – ACQUISTALA QUI

Micropile / Zhik Giacca in pile con zip intera

Per realizzare questo pile Zhik ha scelto il micropile Polartec® 100% riciclato dal peso di 159 g/m2. Questo tessuto offre alla pelle un alto isolamento termico, mantenendo comunque ottime proprietà traspiranti. Inoltre la maglia stretta garantisce al prodotto di mantenere la sua forma anche dopo svariati lavaggi.

ISOLAMENTO GARANTITO – ACQUISTALO QUI

A cura di Federico Rossi

