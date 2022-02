Concessioni demaniali, posti barca salvi fino a fine 2023. Ma poi?

Le concessioni Demaniali Marittime continueranno ad avere efficacia fino al 31 Dicembre 2023, sono salvi fino a quella data tutti quei 52.000 posti barca che erano “a rischio” come vi abbiamo spiegato qui.

Possono tirare un sospiro di sollievo a tutti gli assegnatari di un posto in banchina o alla boa, e i gestori delle concessioni e club velici assegnatari, rimasti in balia dell’incertezza dallo scorso Novembre, quando la la sentenza del Consiglio di Stato ha annullato tutte le concessioni che erano state prorogate d’ufficio.

Estese le concessioni già scadute, in attesa delle disposizioni di gara

Ieri il Governo ha approvato il disegno di legge per il mercato e la concorrenza di concessioni demaniali (spesso chiamato “balneari”) che di fatto, manitene l’efficacia delle concessioni attualmente esistenti fino al 31/12/2023. La data di scadenza ultima delle concesisoni, non cambia rispetto a quella della sentnza, ma è ora definito cosa accade nel mentre: tutte le concessioni, anche quelle già scadute e in scadenza prima della data del 31-12-2023, saranno mantenute invariate fino a quella data. Sono dunque salvi i posti barca, al gavitello, gli spazi nei cantieri navali, nelle aree di rimessaggio limitrofe, i posti barca in spiaggia, e le concessioni balneari.

Concessioni e posti barca: 6 mesi per il decreto

Per le concessioni e posti barca, con l’approvazione di ieri, viene anche definita una scadenza importante. Entro 6 mesi il Governo dovrà emanare la nuova normativa per disciplinare i bandi e le gare, che è al momento, vacante. Le direttive eurpee contengono i principi base e le linee guida dei criteri con cui definire i bandi di gara, sappiamo in sostanza già a grandi linee, cosa conteranno i decreti per “riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali”.

Cosa ci auguriamo per i diportisti

Con le regole in arrivo entro Settembre 2022 dunque, c’è più di tempo per far partire in modo ordinato e con i tempi giusti quelle gare atte a “assicurare un razionale e più sostenibile utilizzo del demanio marittimo”, dal 01 Gennaio 2024. Dal punto di vista del diportista, ci possiamo augurare che una liberalizzazione delle concessioni porti a nuovi investimenti, più concorrenza, gestione più razionale degli spazi e delle concessioni, e prezzi per l’ormeggio che meglio rispettano il reale valore di mercato.

