Italia Yachts 12.98, ecco come sarà la versione Bellissima. VIDEO

“Se con il 14.98 il nostro focus era quello di ricercare per l’80% i croceristi sportivi e per il 20% i regatanti, con il nuovo 12.98 possiamo parlare di un 50-50, quindi di una sfida ancora più ambiziosa”, l’aveva presentato così Maurizio Cossutti il nuovo Italia Yachts 12.98 al Salone Nautico di Genova. E adesso il cantiere ha svelato delle immagini molto più dettagliate della versione Bellissima della barca, quella più orientata alla crociera come finiture e layout delle manovre, che è anche la prima che vedremo presto in acqua in Italia. L’altra versione sarà invece la Fuoriserie, dedicata ai velisti sportivi e ai regatanti.

“Se con il 14.98 il nostro focus era quello di ricercare per l’80% i croceristi sportivi e per il 20% i regatanti, con il nuovo 12.98 possiamo parlare di un 50-50, quindi di una sfida ancora più ambiziosa”, esordisce così Maurizio Cossutti alla presentazione del nuovo Italia Yachts 12.98, il cui progetto è stato svelato alla stampa al Salone Nautico di Genova.

Il Cossutti Yacht Design, a cui è stato affidato anche il 20.98, è stato incaricato anche di questo nuovo scafo: Maurizio Cossutti curerà le linee d’acqua, con gli esterni affidati ad Alessandro Ganz, che ormai è la seconda anima dello studio italiano. Per gli interni Italia Yachts conferma il binomio con Mirko Arbore, estroso deisgner pugliese, attivo a livello internazionale e approdato da qualche anno anche alla nautica, recentemente definito in un articolo di Forbes come “The Coolest Italian Designer”.

LA NUOVA SFIDA DI ITALIA YACHTS

Unire la volontà di una barca con ambizioni sportive, rendendola comunque fruibile in crociera e con un design interno di stile e tendenza, come noto è un esercizio di stile tra i più difficili nel mondo della nautica, ma Italia Yachts nella sua storia ha già dimostrato di sapere vincere sfide simili, avendo fatto del compromesso autentico tra i due mondi la sua arma vincente e la filosofia del cantiere.

Della nuova barca per il momento sono stati diffusi solo pochi renders degli esterni, ma bastano questi per scorgere subito la firma stilistica del cantiere italiano: una barca dai volumi ben proporzionati e dall’aspetto filante, che verrà proposta come sempre nella versione Fuoriserie pronta per la regata e Bellissima più rifinita per la crociera.

Italia Yachts 12.98

Architettura navale: Cossutti Yacht Design

Design degli interni: Italia Yacht Design Team

Exterior design: Cossutti Yacht Design / Italia Yacht Design Team Strutture: Cossutti Yacht Design

Proprietà e management: Italia Yachts

Lunghezza fuori tutto: 14.30 m

Lunghezza scafo: 13.16 m

Lunghezza al galleggiamento: 11.20 m

Baglio massimo: 3.95 m

Pescaggio: 2.25/2.46 m

Dislocamento: 8,500 kg

Motorizzazione: Diesel 50 Hp

Gasolio: 220 litri

Acqua: 360 litri

Certificazione Europea CE categoria “A”

Superficie velic

Randa + fiocco 115 mq Randa + gennaker 225 mq

www.italiayachts.com

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo due regali!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar e tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!