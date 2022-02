Crisi Ucraina, navigazione vietata per lanci balistico-missilistici Russi

Crisi Ucraina, quattro estese aree di mare sono vietate alla navigazione e al sorvolo a causa di una imponente esercitazione della Marina Miliatare Russa. Sale la tensione per chi è in navigazione nel Mar Nero o nel Mare di Azov che deve rimanere aggiornato sulla situazione attraverso i messaggi Navtex.

Aree di Navigazione vietate per esercitazioni con lanci missilistici e balistici

La Marina Militare russa ha annunciato a tutte le unità in navigazione, imponenti esercitazioni navali di tiro balistico e lancio missilistico dalle 21 UTC del 13 Febbraio alle 21 del 19 Febbraio 2022 sia nel Mar Nero che nel Mare di Azov. Tutte le unità sono “avvisate” di restare al di fuori delle aree indicate.

LE AREE DEL MAR NERO E DEL MARE DI AZOV COINVOLTE DALLE PROVE DI TIRO

La prima area vietate si estende dall’entrata a nord dello stretto di Kerch, potenzialmente tagliando fuori il traffico per i porti Ucraini al mare di Azov, per tutta la durata dell’esercitazione. Sul mar Nero, altre due vaste aree vietate si estendono dalla zona occupata della Crimea, una a sudovest verso la Bulgaria e una verso ovest in direzione Odessa. Quest’ultima area, lascia in sostanza all’Ucraina solo uno stretto canale di acque costiere libero per connettere Odessa con il Bosforo.

NAVI MILITARI RUSSE ATTRAVERSANO IL MEDITERRANEO PER UNIRSI ALL’ESERCITAZIONE

Come riportato dal sito del Ministero della difesa Russo, un notevole numero di unità navali da guerra sta attraversando il Mediterraneo, per unirsi alle esercitazioni coordinate dall’Admmiraglio Nikolai Evmenov. Tre navi da supporto logistico, la Korolev, Minsk e Kaliningrad hanno già attraversato lo stretto dei Dardanelli, seguite dalle unità da sbarco Pyotr Morgunov, Georgy Pobedonosets e Olenegorsky Gornyak. In totale la Marina Militare Russa annuncia l’impiego di 140 unità tra navi da guerra e di supporto, 60 aerei, coinvolgendo circa 10.000 unità del personale militare.

NAVTEX PER AGGIORNARSI IN NAVIGAZIONE

Per chi si trova in navigazione in quelle acque, o deve raggiungere i porti Ucraini, il modo migliore per restare aggiornati sulla situazione marittima, è leggere i messaggi NAVAREA Warning che si possono scaricare sia da Web, che da app, e a bordo con il ricevitore Navtex per gli avvisi ai naviganti, che opera via radio sui 490/518kHz. L’area del Mediterraneo e del Nar Nero, chiamata Area III, è sotto responsabilità della Armada Spagnola e i messaggi sono disponibili qui

IL MESSAGGIO ORIGINALE CHE ANNUNCIA L’ESERCITAZIONE

Qui sotto, l’originale del messaggio NavTex Navarea Warning che annuncia i tratti di mare coinvolti dall’esercitazione con le coordinate delle aree vietate illustrate nella mappa e ha preoccupato la maggior parte degli osservatori internazionali focalizzati sulla crisi Ucraina.

NAVAREA III 0074/22 BLACK SEA

1.-NAVAL TRAINING MISSILE AND GUNNERY FIRING EXERCISES FROM 132100 TO 192100 UTC FEB22 IN AREAS BOUNDED BY:

A. 45-20.0N 032-30.0E 45-10.0N 031-45.0E 45-10.0N 030-30.0E 45-45.0N 030-30.0E 46-10.0N 030-55.0E 45-50.0N 032-45.0E 45-38.0N 032-55.0E AND COASTLINE B. 45-00.0N 033-17.5E 45-00.0N 033-28.4E 44-40.8N 033-28.4E 44-40.8N 033-22.3E 44-42.9N 033-17.5E C. 44-25.0N 033-42.0E 44-01.0N 033-37.0E 43-19.5N 033-00.0E 43-15.5N 031-50.0E 42-53.5N 030-50.0E 43-15.5N 030-21.0E 44-20.0N 031-56.5E 44-34.2N 033-08.5E 44-31.0N 033-28.5E AND COASTLINE

D. 45-03.3N 036-17.0E 44-57.5N 036-23.0E 44-45.0N 036-24.0E 44-17.0N 036-24.0E 44-17.0N 035-10.0E 44-47.0N 035-10.0E 45-00.0N 035-50.0E AND COASTLINE E. 45-07.2N 036-49.0E 44-52.0N 037-04.5E 44-36.5N 037-09.5E 44-15.0N 037-17.5E 42-50.0N 037-42.5E 43-24.0N 036-25.0E 44-31.0N 036-40.0E 44-58.0N 036-36.0E 44-58.7N 036-35.8E 45-06.0N 036-42.0E 45-06.7N 036-44.0E AND COASTLINE F. 44-34.5N 037-42.0E 44-31.5N 037-50.0E 44-20.5N 037-48.0E 44-24.0N 037-39.5E G. 44-52.5N 037-11.8E 44-53.4N 037-15.4E 44-44.4N 037-19.4E 44-43.5N 037-15.8E H. 44-26.0N 037-55.5E 44-06.0N 038-35.5E 43-49.0N 038-18.0E 44-09.0N 037-38.0E

CAUTION ADVISED. 2.-CANCEL THIS MESSAGE 192200 UTC FEB22.

Luigi Gallerani

