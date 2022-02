Che spettacolo la Tre Golfi tra racers hi-tech e barche classiche

Sono ormai quasi 100 gli iscritti alla Tre Golfi Sailing Week. Tra loro tanti cabinati ORC e i Maxi che hanno raggiunto il numero limite, ma anche barche storiche e gli splendidi Swan. Tutti uniti in questa grande festa del mare.

Proseguono a ritmo serrato le iscrizioni alla Tre Golfi Sailing Week, storica kermesse di regate che in questo 2022 va in scena dal 14 al 21 maggio 2022. Un evento unico non solo per il contesto naturalistico in cui si svolge tra i golfi di Napoli, Salerno e Gaeta, ma anche per il mix di prove costiere e long distance che propone: la Regata dei Tre Golfi, il Maxi European Championship, il Campionato Nazionale del Tirreno e il Campionato del Mediterraneo ORC.

Il Maxi European Championship è già “sold out”

Ad oggi la flotta degli equipaggi attesi alla Tre Golfi Sailing Week si appresta a girare la boa dei 100 iscritti: sono infatti già 98 in rappresentanza di 14 Paesi quelli che hanno completato le iscrizioni. Il Maxi European Championship è addirittura “sold out” con il numero limite di 25 barche ormai raggiunto a oltre due mesi dalla partenza. Per questo gli organizzatori dell’evento, forti della disponibilità dei comuni della penisola sorrentina, stanno valutando la possibilità di accettarne qualcun altro. Il più grande tra i maxi iscritti è il 100 piedi Arca che è anche il favorito per la conquista della “Coppa Challenge Roberto Garolla di Bard” che spetta alla barca con più vittorie in tempo reale.

Tra le varie richieste di partecipazione alla Regata dei Tre Golfi, che lo ricordiamo in questa 67a edizione è aperta anche alle barche storiche, ci sono anche diverse barche classiche in vetroresina, protagoniste negli Anni 70. Tra loro c’è anche Kerkyra di Marina Spaccarelli Bulgari e Agostino Straulino, oltre a vari Swan di S&S e i primi progetti di German Frers. Queste splendide “signore del mare” non possono essere stazzate CIM, ma gli organizzatori della regata stanno cercando un modo di farle regatare insieme ai Classici.

Tanti Swan schierati sulla linea di partenza

Da sottolineare infine il coinvolgimento alla Tre Golfi Sailing Week del prestigioso cantiere Nautor’s Swan, riconosciuto in tutto il mondo per le sue barche a vela ad alte prestazioni. Sia il Campionato Mediterraneo ORC che il Maxi European Championship sono infatti prove inserite nei loro circuiti, rispettivamente le Swan Maxi Series e le Swan Mediterranean Series. E non mancheranno per loro premi speciali tra cui il Best Scored Swan tra gli ORC e lo Swan Maxi Trophy che consisterà in un’opera d’arte unica firmata da un famoso artista.

Tre Golfi Sailing Week: iscrizioni facili, regate e scenari da favola

La Tre Golfi Sailing Week è organizzata dal 14 al 21 maggio a Sorrento dal Circolo Remo e Vela Italia, in collaborazione con lo Yacht Club Italiano, il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, IMA, ORC, UVAI, AIVE, e sotto l’egida della FIV. La Tre Golfi Sailing Week racchiude quattro eventi di altissimo profilo: la 67a Regata dei Tre Golfi, il primo Campionato Europeo Maxi, il Campionato del Mediterraneo Orc e il Campionato Nazionale del Tirreno. I Maxi yacht vengono ospitati al molo principale dell’incantevole Marina Piccola di Sorrento, mentre gli ORC saranno al porticciolo del pittoresco borgo di Piano di Sorrento: due cornici indimenticabili anche per gli eventi sociali che accoglieranno gli equipaggi.

Al fine di agevolare i partecipanti alla Tre Golfi Sailing Week le iscrizioni e la documentazione sono reperibili esclusivamente online sul sito www.tregolfisailingweek.com, mentre la segreteria organizzativa dell'evento è a disposizione degli equipaggi anche per aiutarli nella ricerca della migliore sistemazione logistica.