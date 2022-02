Nuovi Quiz Patente Nautica, scarica tutte le domande e le soluzioni

I nuovi Quiz Patente Nautica,tutti i nuovi problemi di carteggio, compresa una nuova tabella delle deviazioni, sono finalmente stati approvati e possono esser scaricati in fondo a questa pagina.

NUOVI QUIZ PATENTE NAUTICA IN VIGORE TRA 90 GIORNI

I nuovi quiz patente nautica e i problemi di carteggio aggiornati, entreranno in vigore tra 90 giorni. Questo è il tempo tecnico standard che deve passare dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 12/02/2022 del Decreto Dirigenziale contenente i Quiz (numero 10 del 25/01/2022). Tre mesi di tempo dunque per studiare le nuove domande. Nel frattempo, per assicurare continuità alle modalità di svolgimento dell’esame per il conseguimento delle patenti nautiche si applica il regime transitorio, ovvero si continueranno per questi tre mesi a fare gli esami con le vecchie domande. (come disciplinato dalla Circolare n. 29636 del 13 ottobre 2021)

COSA CAMBIA NEI NUOVI QUIZ E ALL’ESAME PATENTE NAUTICA

Vi abbiamo già raccontato qui tutte le novità relative alla modalità di esame e al contenuto dei nuovi quiz, che, come sottolineato nel comunicato di Confindustria Nautica, “disegnano un set di conoscenze moderne, meno incentrate sulle conoscenze teoriche e più sulla navigazione pratica“. Le nuove domande sono “supportate da immagini grafiche” e si focalizzano “sulle operazioni di ormeggio e disormeggio, su come affrontare le onde in navigazione a motore con cattivo tempo, sulle manovre, sulla navigazione in baie affollate e sull’ingresso e l’uscita dai porti“.

Ci saranno anche “quesiti sulle dotazioni di sicurezza non obbligatorie ma consigliate e sulla tutela dell’ambiente e la navigazione nelle Aree marine protette“. Sono stati aggiornati i quiz sui motori ma soprattutto “rimosse molte domande ormai obsolete o nomenclature in disuso in ambito diportistico“. Nella sezione Vela “sono stati introdotti quesiti sulle vele diventate di uso comune sulle imbarcazioni da crociera e domande dedicate alla navigazione con cattivo tempo”

SCARICA I NUOVI QUIZ E LE SOLUZIONI PATENTE NAUTICA

I nuovi quiz Patente Nautica con tutte le soluzioni, i problemi di carteggio, gli estratti della carta nautica D e la tabella delle deviazioni, sono stati pubblicati tempestivamente sul sito del MIMS in pdf e puoi scaricarli tutti in pdf cliccando qui

