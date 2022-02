Barche usate: tre Yougtimer diventate cult

Prosegue il nostro viaggio alla scoperta delle Young Timer, ovvero di barche che hanno più di 10 anni, tra i 15 e i 30, un prezzo competitivo sul mercato dell’usato e si trovano ancora in buone condizioni. Modelli destinati a diventare cult per un qualche motivo: il design, le soluzioni originali o il numero di scafi prodotti. Ecco altri tre modelli di questa serie.

BAVARIA 38 MATCH

Il Bavaria 38 Match rappresenta una barca cult perché è l’unico vero tentativo del cantiere tedesco di produrre con numeri di vendite importanti una barca sportiva. L’obiettivo vendite fu raggiunto solo in parte, ma il 38 Match, disegnato dal guru Doug Peterson, era una barca veramente veloce. In particolar modo nelle ariette, dove il suo scafo con poca superficie bagnata e il piano velico con una vela di prua a discreta sovrapposizione garantiscono buone performance nelle ariette. E all’interno non era scomoda per andare in crociera, anzi discretamente rifinita. Non semplice da trovare usata, ha una quotazione intorno ai 60 mila euro.

X-362 SPORT

Più che una barca l’X-362, firmato da Niels Jeppesen, soprattutto nella versione Sport più “cattiva”, è un pezzo di storia delle barche nate a cavallo tra i ’90 e i 2000. Rimase in produzione 6 anni e furono costruiti 156 esemplari. Dotata di interni da crociera, la barca era però una vera cacciatrice di brezze e divoratrice di boe in regata. Innumerevoli le regate nazionali e internazionali vinte dal 362 Sport in giro per il mondo, probabilmente una delle barche più riuscite del cantiere danese. Questo fa si che chi l’ha se la tiene ancora stretta, difficile trovarla sotto i 70 mila euro.

OCEANIS 430

Il 430 è un progetto leggermente più vecchio dei 30 anni, inizio produzione a fine anni ’80, ma rappresenta un altro pezzo cult nella storia delle barche da crociera recenti. Si tratta infatti del primo modello di Beneteau della serie Oceanis, e venne affidato all’archistar Philippe Briand. Dotata di chiaglia con ali in stile Coppa America, il 430 è una barca da crociera comoda, raffinata ed evoluta. Una delle note distintive è la particolarissima forma della tuga e la sua finestratura. La tuga non è alta e risulta esteticamente ben integrata alla coperta. Usata tiene ancora bene il prezzo e non si vende a meno di 65.000 euro, ma può valerli se ben tenuta e dare molte soddisfazioni anche in navigazioni impegnative.

