Una barca di 10,30 metri per vincere le regate e fare piccole crociere

Dehler è un cantiere tedesco famoso per realizzare barche dalle performance elevate, come il Dehler 30 One Design. Questa barca nasce per la vela agonistica e quindi per raggiungere velocità elevate e vincere le regate. Ma a bordo di questa barca leggera non mancano soluzioni per garantire il comfort ai passeggeri anche per piccole crociere e vacanze.

Elica a scomparsa e prestazioni al top

Il Dehler 30 One Design è una barca a vela dalla linea decisamente sportiva che si esalta nelle regate e nelle navigazioni sottocosta, ma si difende alla grande anche nelle transatlantiche. L’equipaggiamento di questa monotipo è completo: albero in carbonio, doppio timone, chiglia con pinna in alluminio e bulbo di piombo da 900 kg e due serbatoi d’acqua da 200 litri con la funzione di zavorre. A bordo troviamo il bompresso smontabile e il Dehler Stealth Drive, un’elica a scomparsa che si nasconde completamente nello scafo quando non serve. Il piano velico e le manovre sono studiati per garantire la piena manovrabilità della barca direttamente dal ponte.

Cucina, bagno e due posti letto supplementari

L’anima racer è quella che contraddistingue il Dehler 30 OD, ma non per questo bisogna rinunciare al comfort, nonostante gli appena 10,30 metri di lunghezza. A poppa e a prua si trovano due cuccette doppie mentre il bagno è di derivazione aeronautica e una sorta di tenda rigida lo separa dal salone. La cucina è completa e comprende fornello a gas, lavello con rubinetto flessibile e pompa a pedale, l’incasso per il frigorifero di dimensioni standard e una presa a 12 V. Inoltre le due panche richiudibili del salone possono essere usate, all’occorrenza, per dormire.

