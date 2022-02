Patente Nautica, è caos: tagliata fuori la Lega Navale Italiana

Un pasticcio burocratico investe i candidati della nuova patente nautica soci della Lega Navale Italiana. Il nuovo requisito di ammissione all’esame prevede di certificare presso una scuola nautica cinque ore pratiche in barca, ma la Lega Navale Italiana non viene intesa dalle capitanerie come scuola nautica abilitata. I candidati LNI che si sono preparati in questi mesi si trovano impossibilitati a iscriversi alle prossime sessioni di esame… che comunque, causa ritardi, si fanno ancora con i vecchi quiz.

Patente Nautica, la LNI non può certificare le uscite in mare



Abbiamo parlato già delle novità relative alla nuova patente nautica, in questo articolo . ll decreto MIMS 10/08/2021 prevede che, “È ammesso all’esame il candidato che abbia effettuato almeno cinque ore complessive di manovre …. su imbarcazioni o navi da diporto utilizzate per l’insegnamento professionale, attestate da una scuola nautica.” Peccato che non citando esplicitamente, i CIN, Centri Istruzione Nautica della Lega Navale Italiana, questi siano all’improvviso rimasti tagliati fuori.

I CANDIDATI ALL’ESAME COSTRETTI A RIMANDARE LA SESSIONE

Le Capitanerie di Porto, non riconoscono oggi i CIN della Lega Navale come abilitati a certificare le 5 ore di pratica, e rifiutano di iscrivere i candidati che si sono preparati in questi mesi presso le LNI. I CIN della Lega Navale, al momento, non sapendo come fare, si son trovati costretti a rimandare per intero alla prossima sessione tutti i candidati.

DIMENTICANZA O ERRORE INTERPRETATIVO?

La presidenza della Lega Navale si sta attivando in questi giorni per capire se una circolare del ministero, possa chiarire che i CIN sono equivalenti a scuola nautica, che nell’intenzione del legislatore, le 5 ore certificate siano da intendersi prerequisito per i soli candidati che si presentano da privatisti.

IL PARADOSSO DEGLI ESPERTI VELISTI

Paradossale che i CIN non possano certificare le ore dei propri candidati, e che proprio da quei CIN provengono gli istruttori “esperti velisti” che le scuole Nautiche devono avere a organico per poter fare i corsi. I CIN sono poi attualmente obbligati ad avere una unità adeguata per il tipo di patente che sia di proprietà ad uso esclusivo per la scuola nautica.

I NUOVI QUIZ DELLA PATENTE NAUTICA NON SONO ANCORA PRONTI



Ad aggiungersi a questo pasticcio, ci sono i famosi nuovi quiz sui nuovi argomenti per conseguire la patente nautica, ma dopo tanti annunci scopriamo che l’esame si fa oggi ancora con le vecchie domande, perché i nuovi quiz non sono ancora pronti.

Sperando che la situazione per i candidati soci LNI si sblocchi presto…. vi terremo aggiornati.

Luigi Gallerani

