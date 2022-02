Sfide olimpiche: in diretta con Lorenzo Chiavarini e Diego Romero

Se vi piacciono le storie della vela olimpica segnatevi questo appuntamento: questa sera, alle ore 21, il Giornale della Vela vi terrà compagnia con una diretta live sui nostri canali social Facebook e YouTube dedicata al mondo del Laser, adesso ILCA. Avremo ospite il nuovo laserista azzurro Lorenzo Brando Chiavarini, campione del mondo ed europeo Laser U21 nel 2014, oro e bronzo europeo nel 2019 e 2020, che ha da poco ottenuto il cambio di nazionalità dalla Gran Bretagna all’Italia e regaterà adesso nella classe ILCA con i colori azzurri per la rincorsa verso Parigi 2024. Lorenzo infatti, pur essendo cresciuto in Scozia fin da piccolo, ha padre italiano.

Non sarà il solo ospite della serata moderata dal nostro Mauro Giuffrè, avremo infatti il piacere di avere con noi anche una leggenda della vela olimpica, Diego Romero, che nel 2008 vinse nel Laser la medaglia di bronzo ai Giochi di Pechino, ultima medaglia olimpica italiana prima dell’oro di Ruggero Tita e Caterina Banti nel Nacra 17 la scorsa estate.

Diego ha una storia che in qualche modo somiglia a quella di Lorenzo, dato che anche lui, che regatava per l’Argentina e con la quale aveva vinto un bronzo e un argento mondiali, decise prima dei Giochi del 2008 di cambiare nazionalità e passare all’Italia.

Appuntamento quindi alle ore 21, Parigi 2024 non è poi così lontana.

