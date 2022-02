Chi ci segue da tempo lo sa, cerchiamo di appagare la voglia di “vela” dei nostri lettori nei modi più disparati e completi. Con la rivista e il sito, con eventi (quando si poteva e si potrà!), regate, saloni virtuali e iniziative speciali.

Ora, dopo un po’ di rodaggio è pronta anche la nostra area shopping: Boatique, qui troverete, sempre in aggiornamento, prodotti ricercati dedicati al mondo della nautica e del tempo libero, prodotti sempre di qualità. Non il solito negozio di nautico o di ferramenta nautica, ma una “shopping area” dove trovare, passerelle in carbonio, accessori hi tech, motori elettrici, monopattini, sup e materiale per acqua sport, dissalatori, visori notturni e tanto, tanto alto ancora.

Qual è l’offerta e perché far parte del club? Bene, tutti coloro che si abboneranno al Giornale della Vela sul nostro sito subscribe.giornaledellavela, avranno un coupon omaggio del valore del 15% di sconto sul carrello del nostro e-commerce Boatique.

A parti invertite, acquistando su Boatique.it, riceverete un coupon per leggere gratis l’ultimo numero di VELA dalla vostra app, per voi o per un vostro amico; come? Entrando nella app di “vela”, toccando le tre linee in altro a sinistra, poi account e infine “riscatta coupon”.

Non non vi resta che entrare in Boatique, entrare nel nostro club!

