Continuiamo ad andare alla scoperta delle occasioni migliori di barche usate sul nostro mercatino degli annunci. Qui potete vendere e comprare barche usate, accessori, posti barca, trovare l’idea giusta per le vostre vacanze e persino cercare e offrire lavoro! Oggi abbiamo scovato per voi cinque barche usate da 8,28 a 9,99 metri, quindi natanti che non prevedono l’immatricolazione! Ve le presentiamo in ordine crescente di lunghezza. Un usato sicuro: garantisce il Giornale della Vela!

Cinque barche usate da 8,28 a 9,99 m

Dufour 27 – 8,28 m – La crociera secondo Michel Dufour

La prima delle barche usate che vi proponiamo è un modello “vecchia scuola”. Sul nostro mercatino è in vendita – a un prezzo molto interessante – un Dufour 27 (8,28 x 2,79 m), storico cruiser progettato da Michel Dufour nel 1972 e prodotto in 320 esemplari fino al 1979.

Con la sua poppa stretta in stile Arpège, ebbe un buon successo tra i crocieristi. Anche grazie agli spazi sottocoperta, con una cabina di prua con doppia cuccetta a V e un quadrato che proponeva altri due/tre posti letto con buona abitabilità. Il wc separava la cabina di prua dal quadrato, mentre la cucina era allocata a dritta non appena scesi sotto.

La barca in vendita si trova a Rimini, è del 1978 ed è pronta a navigare. Il motore è stato revisionato nel 2016 e nel 2020 è stato compiuto il trattamento antiosmosi.

SCOPRI LE FOTO, IL PREZZO E L’ANNUNCIO COMPLETO

Comet 850 – 8,55 m – Dalla matita del “mago” Finot

La seconda delle barche usate che vi proponiamo è un grande classico, perfetto come barca per iniziare. Stiamo parlando di un Comet 850 (8,55 m x 2,94 m). Il Comet 850 nacque nel 1978 per porsi al di sotto, nella gamma Comet, rispetto al fortunato 910. In realtà gli fece concorrenza grazie alla sua abitabilità, simile a quella di un nove metri.

La disposizione interna ricalca quella dell’800: progettato dal “mago” delle barche da crociera dell’epoca, Jean Marie Finot, ospita una bella cabina di prua, una dinette che si trasformava in tre comodi posti letto e tanti volumi di stivaggio. Ottime le prestazioni in bolina, grazie anche alla grande stabilità di forma.

Il modello in vendita sul nostro mercatino è del 1982: è stato modificato con plancetta di poppa in vetroresina con scaletta, il bulbo è stato trattato nel 2017. Motorizzato 12 cavalli, è completo di tutte le dotazioni. Il gioco di vele, Banks Sails, è del 2020.

SCOPRI LE FOTO, IL PREZZO E L’ANNUNCIO COMPLETO

Bongo 960 – 9,60 m – Un piccolo gioiello per intenditori

Proseguiamo la nostra rassegna con una barca decisamente fuori dagli schemi che molto piacerà agli amanti della “course au large”. Stiamo parlando di un Bongo 960 (9,60 x 3,70 m): un Class 950, prototipo della serie Bongo, da stampo maschio. Progettato da Pierre Rolland, costruito dal cantiere 3C Composites, è sportivo e performante: vi darà delle belle soddisfazioni sia in crociera (sportiva) che in regata, soprattutto off-shore.

Potente, leggera, sicura e veloce, è un vero e proprio gioiellino “oceanico”, caratterizzato dalla poppa larga e dalla doppia barra del timone. Planante, con volumi di prua che offrono un buon comportamento in Mediterraneo. Inaffondabile. Ben tenuta e manutenuta. Wrapping in murata da rivedere. La barca era iscritta alla Transquadra 2021 a cui però non ha partecipato causa paternità dell’armatore!

La barca è visibile a Genova Aeroporto.

SCOPRI LE FOTO, IL PREZZO E L’ANNUNCIO COMPLETO

Bavaria Cruiser 32 – 9,99 m – Il Bavaria secondo Farr

Non era un buon momento quello del 2010 per Bavaria, ma il cantiere decise di rilanciarsi con un cruiser dalle dimensioni contenute e con una firma importante, quella di Bruce Farr: il risultato fu azzeccato.

La quarta delle barche usate che vi proponiamo è un Bavaria Cruiser 32 (9,99 x 3,42 m) del 2010, ottimo per la vostra crociera comoda ma anche per togliervi qualche soddisfazione in termini di prestazioni.

Il modello che vi proponiamo, in perfette condizioni e visibile a Spezia, è dotato di timone a ruota, due cabine, un bagno, wc elettrico, motore Volvo, elettronica completa, riscaldamento, sprayhood, bimini.

SCOPRI LE FOTO, IL PREZZO E L’ANNUNCIO COMPLETO

Canados 33 – 9,99 m – Vallicelli, basta il nome

Chiudiamo la nostra lista di barche usate sotto la lente con un altro grande classico. Un Canados 33 (9,99 x 3,20 m). Una delle barche del periodo d’oro di Andrea Vallicelli, quando le sue barche disegnate secondo il regolamento di regata IOR, combattevano (e battevano) quelle dei migliori designer mondiali.

Caratteristico il disegno della poppa, belle le linee. Il Canados 33 dava il meglio di sé con vento medio leggero, in andatura di bolina. Pozzetto lungo, con manovre rinviate e timone a barra sopracoperta. Gli interni erano caratterizzati da un quadrato con cuccette basse e alte a murata, e una cabina a prua con cuccettone a V.

Il modello che vi proponiamo è del 1978 ed è visibile nella Liguria di Levante. Motorizzato con un Lombardini 27 cavalli, è dotato di un parco vele ricchissimo e di ogni accessorio per la crociera comoda. Prezzo da leccarsi i baffi.

SCOPRI LE FOTO, IL PREZZO E L’ANNUNCIO COMPLETO

A cura di Eugenio Ruocco

COME FUNZIONA IL MERCATINO DELL’USATO DEL GIORNALE DELLA VELA

Oggi hai un modo più efficace per vendere la tua barca o comprarne una, trovare l’attrezzatura usata che fa per te, il posto barca e persino cercare e offrire lavoro a bordo. E’ il nuovo mercatino degli annunci del Giornale della Vela. Gli annunci standard sono gratuiti e rimangono in evidenza 15 giorni ma abbiamo un mare di soluzioni per rendere il tuo annuncio ancora più efficace! SCOPRI DI PIU’

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo due regali!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar e tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!