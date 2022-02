Lagoon 51, ecco le novità del catamarano in arrivo

Qualche tempo fa vi avevamo raccontato la nostra prova del Lagoon 50, adesso il brand del gruppo Beneteau presenta il suo successore, il Lagoon 51. Il progetto è stato affidato ancora allo studio VPLP che ha apportato alcune modifiche sostanziali rispetto al 50.

Le novità del Lagoon 51

Sul nuovo catamarano da crociera Lagoon ha aumentato l’attenzione agli spazi esterni, in particolare in due punti, il fly bridge e nella zona davanti alla tuga. Il 50 sul Fly aveva solo una zona prendisole, che sul 51 diventa una vera e propria zona living con tavolo e sedute.

Stessa cosa davanti alla tuga, dove prima c’erano solo due sedute adesso troviamo quasi un mini pozzetto, pur mantenendo la rete anteriore al suo posto. Proprio sul fly bridge potrà essere posizionata anche una batteria di pannelli solari che contribuiranno all’energia per i servizi di bordo.

Scelte che hanno una logica, che vanno incontro anche al mercato del charter che su una barca del genere può vedere soddisfatte diverse esigenze: comodità, privacy con più zone living esterne e multi soluzioni per i layout interni, facilità di conduzione.

Le manovre sono rinviate sul flybride e il cat sarà dotato di una randa square top e di un fiocco di dimensioni più ridotte per avere un piano velico non troppo complesso da gestire, con la possibilità di armare anche un Code Zero o vele similari.

Per gli interni, impreziositi dalla luce naturale della tuga vetrata, c’è la firma degli archistar di Nauta Design, che hanno sfruttato i volumi importanti del cat andando incontro alle diverse esigenze di layout.

Il Lagoon 51 sarà presentato al Salone dei Multiscafi di La Grande Motte il 20 aprile. Ad attenderlo presto in Italia anche la flotta charter della North Sardinia Sail Yachting di Simone Morelli a Cala dei Sardi, miglior dealer Lagoon europeo nel 2020, con il catamarano che entrerà a fare parte della “scuderia”.

