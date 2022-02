Danimarca vs Finlandia: due cantieri a confronto. Quali barche preferite?

Le barche costruite dai cantieri del Nord hanno un fascino tutto loro, per qualità, caratteristiche e design. Uno dei cantieri più famosi del mondo ha qui il suo centro, precisamente a Pietarsaari (Jakobstad) in Finlandia: stiamo parlando di Nautor’s Swan. Circa 1.500 chilometri più a Sud, nel centro della penisola danese, hanno invece sede i due cantieri Nordship e Faurby Yachts. Abbiamo deciso di confrontare le barche che producono per capirne analogie e differenze: ve li spieghiamo.

Nautor: barche moderne e senza tempo

Il segreto di Nautor’s Swan è che ha conservato la qualità costruttiva e il design iconico del cantiere nordico, ma ha fatto importanti passi avanti sia nei materiali che nelle tecnologie. Il design di queste barche è legato a doppio filo con il nome del designer argentino German Frers, e si è evoluto secondo le ultime tendenze. Sono tra le barche più famose al mondo, prodotte in tantissimi esemplari che si possono trovare in tutto il Mondo. Conservano eleganza e classe nonostante siano pensate per le alte prestazioni. Dal 1998 inoltre Nautor parla un po’ italiano, visto che Leonardo Ferragamo ha rilevato il cantiere, che recentemente si è lanciato anche nel mondo del motore. L’artigianalità e l’attenzione verso il cliente del processo produttivo made in Nautor’s non si sono persi nel tempo, nonostante il cantiere produca ogni anno diversi modelli.

Le barche ostruite su misura dagli artigiani danesi

Le barche dei due cantieri Nordship e Faurby Yachts sono i classici yacht artigianali di derivazione nordica, se li scegliete state certi che avrete un esemplare costruito nei minimi dettagli sulle vostre esigenze. Pozzetto protetto, dal quale diventa facile regolare tutte le manovre stando comodamente al timone, e interni dal look classico prodotti dagli artigiani danesi sono le caratteristiche più evidenti di questi cantieri. L’equilibrio e la manovrabilità di questi scafi sono garantiti anche con condizioni meteo estreme, grazie all’ottimo bilanciamento dello scafo e alla superficie velica importante.

