Tre soluzioni contro gli scivoloni in barca: ecco come evitare di farsi male

Nel padiglione accessori della Milano Yachting Week – The Digital Boat Show trovate una miriade di prodotti realizzati per facilitare manovre e ormeggio, o per rendere più piacevole la vita a bordo. Qui vi parliamo di tre soluzioni che risolvono un problema pratico: come non scivolare in coperta? Se vi interessano questi prodotti potete inviare una mail agli espositori che li presentano, semplicemente riempiendo il form mail che trovate nella pagina prodotto!

La prima soluzione antiscivolo è rappresentata da KiwiGrip (che trovate nello stand di Indemar), ideale per la vostra coperta e per gli amanti del fai-da-te. Si tratta di una vernice acrilica a base d’acqua, resistente agli agenti atmosferici. KiwiGrip non è tossica e non contiene solventi. L’applicazione avviene con un rullo e potrete decidere lo spessore e la “grana” dell’antiscivolo, a seconda della pressione che eserciterete. La leggerezza del prodotto e la sua economicità lo rendono una delle soluzioni più scelte: sono tanti, ad esempio, i velisti oceanici che si affidano alle vernici antiscivolo!

Un’altra soluzione è stata ideata da Harken ed è stata ispirata dai surfisti delle Hawaii che avevano un problema pratico. Trovare un modo di applicare alla tavola qualcosa che non li facesse scivolare nei momenti cruciali della surfata e che non fosse abrasivo per i piedi. Ecco, Harken Marine Grip ha preso il meglio di questa invenzione e l’ha trasferita sulle barche. Questo nastro, ritagliabile in base alle esigenze, va bene su qualsiasi superficie di calpestìo in barca. Non è abrasivo e inoltre non è realizzato in schiuma che potrebbe assorbire l’acqua, si installa facilmente dovunque senza bisogno di specialisti.

Chiudiamo con Marinecork, il sughero per la nautica: si pone come l’unica vera alternativa naturale al teak. Facile da installare, ha un’altissima resistenza meccanica, oltre ad essere un perfetto antiscivolo è un ottimo isolante termico, proprio per questo motivo non scotta al tatto. Infine è antimacchia e isolante acustico; non per ultimo è piacevolissimo sotto i piedi, garantedovi pieno relax a bordo.